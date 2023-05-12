Китай готується скористатися поразкою Росії в Україні, – FT про таємний лист Борреля

ЄС вважає, що Китай скористається поразкою Росії в Україні. Глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель закликає країни до "послідовної стратегії" щодо амбіцій Пекіна.

Головний дипломат ЄС написав листи до міністрів закордонних справ ЄС. У них він наголошує, що питання Китаю набагато складніше, ніж питання Росії.

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Як Китай використає поразку Росії

Ясно, що амбіції Китаю полягають у побудові нового світового порядку з Китаєм у його центрі. Поразка Росії в Україні не зіб'є з курсу Китай. Йому вдасться скористатися цим геополітичною перевагою,

– йдеться у листі.

Видання стверджує, що лист було запропоновано як відправну точку для дводенних дискусій у Стокгольмі між міністрами закордонних справ ЄС, щоб розробити нову політику щодо Пекіна.

У своєму листі Боррель також наголосив на готовності "серйозно взаємодіяти" з Пекіном щодо війни в Україні, попри його риторичну підтримку Москви. Водночас він сказав, що ЄС "вітає всі позитивні кроки з боку Китаю, спрямовані на пошук рішення".

FT у своєму матеріалі наголошує, що більшість країн, що розвиваються, не хотіли схвалювати західні санкції проти Росії. Тим часом Китай скористався нагодою, щоб заявити про себе як про неагресивну державу, яка не розпочинає воєн і не тисне на інші країни.

"ЄС повинен усвідомлювати, що багато країн бачать геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу і, отже, Європі. Вони намагатимуться зміцнити власний простір для маневру, не перебираючи сторони", – написав Боррель.

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