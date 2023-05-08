Китай раптом захотів налагодити відносини із США: до чого тут переговори України та Росії

Китай раптом закликав США почати відновлювати нормальні відносини, які були зруйновані між двома країнами не без старань самого Пекіна. У Білому домі, схоже, зважують, чи співпрацювати з Китаєм у пошуках переговорного врегулювання війни в Україні.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, чи можливе зближення Китаю і США після напруженості між обома державами, а також, що від цього виграє Україна. Більше детально читайте далі в матеріалі.

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Перший контакт США і Китаю після скандалу з кулею: що сказали в Пекіні

Неочікувано для багатьох міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що "серія помилкових слів і вчинків" Сполучених Штатів поставила відносини між двома наддержавами на "холодний лід".

Та водночас він сказав, що стабілізація відносин між двома країнами є "пріоритетом". І це без перебільшення дуже важливий меседж Пекіна.

Цинь Ган зробив таку заяву під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом. По суті це перший контакт такого рівня між американськими та китайськими посадовцями з моменту коли виник скандал через появу китайської повітряної кулі в небі над США.

Тоді відносини між двома країнами дійсно скотилися до найнижчого рівня, адже Китай відмовився визнавати, що в такий спосіб банально шпигував за військовими об'єктами США.

Однак сьогодні Цінь Ган каже, що реакція, дії та слова США підірвали "позитивний імпульс" у нормалізації відносин, який було досягнуто після особистої зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом в Індонезії у листопаді 2022 року.

Та тепер Китай нібито готовий до відновлення відносин, якщо США також підуть назустріч. Окрім того, Цінь Ган сказав, що США мають дещо знизити градус санкційного тиску на Китай, а також повернутися до статус-кво щодо Тайваню.

Мовляв, треба відмотати час на кілька років назад і з тієї точки відновити відносини. Також Цінь Ган заявив, що посол США Ніколас Бернс має провести більше зустрічей із китайськими посадовцями, аби виробити чітку спільну позицію з низки питань і що саме Бернса Пекін бачить, як певний місток між Китаєм та Сполученими Штатами.

Ніколас Бернс у короткому дописі у твітері написав, що він і Цінь Ган обговорили "проблеми у відносинах США і Китаю та необхідність стабілізації зв'язків і розширення спілкування на високому рівні".

США і Китай заклали основу для майбутнього діалогу

Насправді зустріч між Цінь Ганом та Ніколасом Бернсом може закласти певну основу для майбутнього діалогу між Китаєм та США.

Адже дійсно після зустрічі між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном у листопаді на Балі з'явилася надія на те, що відносини двох країн можуть покращитися, а отже Китай може менше підтримувати Росію у війні проти України.

Однак вже у лютому в небі над США було помічено китайські кулі шпигуни. Одна з них була збита американськими військовими і було доведено, що вона належить саме Китаю. Ба більше, за дивним збігом обставин, збиття кулі співпало з запланованим візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна.

Цей візит був дуже важливим, адже він мав продовжити реалізацію всього того, про що домовилися Байден та Сі. Та через інцидент з кулею візит Блінкена було скасовано. З того часу лінії зв'язку між Китаєм та США обірвалися. Тепер є надія на те, що діалог відновиться.

І тут є ще один показовий момент. Буквально минулого тижня, посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що США готові до діалогу з Китаєм на найвищому рівні. А західні ЗМІ, підхопивши цю тезу, припустити, що мова йде про підготовку розмови між Сі Цзіньпіном та Байденом.

Зокрема, 2 травня, Ніколас Бернс заявив, що США готові відновити канали зв'язку між двома урядами, зокрема на найвищому рівні. Бернс відзначив, що Вашингтон не соромиться говорити про те, що навіть у часи протистояння потрібен діалог і тому США чекають від Китаю кроків назустріч.

Вашингтон готовий працювати з Китаєм над пошуком миру в Україні

Також Бернс підтвердив, що наразі вирішується питання того, коли може відбутися скасована у лютому поїздка Ентоні Блінкена до Пекіна.

І це також цікава деталь. Зокрема, напередодні держсекретар США дав розлоге інтерв'ю The Washington Post, в якому багато говорив про те, що адміністрація Байдена, схоже, зважує, чи співпрацювати з Китаєм у пошуках переговорного врегулювання війни в Україні після того, як, за прогнозами офіційних осіб США, Україна отримає успіхи в їхньому давно запланованому наступі.

Колумніст Девід Ігнатіус, який і брав інтерв'ю у Блінкена запевняє, що держсекретар США повторив непублічні заяви посадовців Білого дому про те, що Вашингтон готовий працювати з Китаєм над пошуком миру в Україні.

Водночас посол США у Китаї Ніколас Бернс запевняє, що Вашингтон очікує, що Пекін, зі свого боку, має підштовхнути Росію до припинення війни в Україні. На його думку, розмова Сі Цзіньпіна з президентом України була "хорошим першим кроком".

За словами Бернса, було б корисно, якби Китай насамперед підштовхнув Росію припинити бомбардування українських міст. І, як каже Бернс, "це те, чого хочуть всі – США, Європа, Україна і зрештою Китай".

Тут варто додати ще одну важливу деталь. Річ у тім, що перш ніж провести сьогодні перемовини з послом США, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган провів перемовини з російським очільником МЗС Сергеєм Лавровим.

І от після тієї зустрічі Цінь Ган заявив, що Китай продовжить просувати ідею переговорів у координації з Росією. Це може свідчити, як про спроби Пекіна підіграти Москві, так і про те, що Китай все ж готовий дещо натиснути на Москву.

Про переговори заговорив і Генрі Кіссінджер

На тлі таких новин, західні ЗМІ раптом починають писати про те, що переговори між Україною та Росією за посередництва Китаю можуть відбутися вже до кінця цього року.

Зокрема, видання WSJ стверджує, що нібито на Заході вбачають, що український контрнаступ має створити сприятливі для Києва умови для переговорів, а Китай зможе залучити до них Росію. І нібито таку ідею підтримують і в США, і в Європі.

Разом з тим, видання WSJ додає, що дійсно найбільш зацікавлені у проведенні переговорів між Україною та Росією в Європі. Однак і офіційні особи Білого дому та Держдепу вже давно стверджують, що всі війни закінчуються за столом переговорів.

Хоча у США все ж додають, що з боку Росії потрібна справжня зацікавленість, щоб добросовісно підходити до будь-яких переговорів. Мовляв, військова допомога Україні якраз і покликана зробити все, аби Росія сама захотіла переговорів.

З іншого боку, як пише WSJ, ключові посадовці США в Раді національної безпеки підтримують переговори, тоді як Державний департамент і ЦРУ налаштовані більш скептично, бажаючи побачити, як піде наступ, перш ніж говорити про переговори.

Втім, вже сьогодні про переговори до кінця року заговорив і колишній голова Держдепу США Генрі Кіссінджер. За його словами, реальний переговорний процес вже до кінця року може розпочатися завдяки "мирним ініціативам" від Китаю.

Тепер, коли Китай розпочав переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть реальні переговори,

– сказав він.

Тут звісно можна сварити Кіссінджера, який вже неодноразово закликав до переговорів. Але реальність така, що до нього дослуховуються на Заході. Особливо у питанні відносин між США та Китаєм.

Адже саме він влаштував історичний візит президента США Річарда Ніксона до Китаю у 1972 році й досі має там серйозні зв'язки.

Водночас, яким чином Піднебесна може вплинути на те, щоб представники України та Росії сіли за стіл переговорів і, чи передбачає цей механізм якісь поступки когось зі сторін, зокрема, відмову Києва від частини своїх територій або перспектив членства у НАТО, Кіссінджер не уточнив.