Китай готується до вторгнення на Тайвань: чи можливо стримати Пекін

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, аналогічні загрози від Китаю щодо Тайваню стали сприйматися більш реалістично. Пекін посилено готується до атаки на острів, і Сполученим Штатам буде дуже непросто зупинити цю загрозу.

Про це 24 Каналу розповів Артур Харитонов, президент ГО "Ліберально-демократична ліга України". За його спостереженнями, ніякої зміни в політиці Китаю щодо російсько-української війни не відбулося, адже він готується до війни з демократичним світом.

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Чи може Китай атакувати Тайвань вже незабаром

У Китаї йде підготовка до майбутнього вторгнення у Тайвань. Є навіть прогнози, що воно може статися у 2024 році, хоча раніше йшлося про 2027 рік.

Раніше Сполучені Штати запустили велику кампанію задля стримування Китаю. Вашингтон прагне до 2025 року мінімально забезпечити своїх союзників у Азії для відбиття китайської атаки.

"Саме у відповідь на це в Політбюро китайської комуністичної партії почали активно розглядати ідею пришвидшеної інтервенції в Тайвань. І в цьому є певна логіка, адже в такому разі Пекін зуміє застати зненацька Сполучені Штати та їхніх союзників", – припустив Харитонов.

Також це дає підстави вважати, що незавершення війни в Україні може бути вигідним для Пекіну. Якщо Китай розпочне свою агресію раніше, аніж завершиться російсько-українська війна, він зможе розпилити увагу демократичного світу на дві великі загрози.

Артур Харитонов про загрози Китаю щодо Тайваню

Чи достатньою є протидія Сполучених Штатів

США вже вжив досить багато заходів для стримування Китаю. Незалежно від того, хто керуватиме Америкою у майбутнього, введені обмеження суттєво вплинуть на економіку Китаю. Але ефект від цього стане відчутним лише наприкінці 2020-х років.

"В Білому домі вважають, що Китай не наважиться вчинити агресію. Але тайваньські аналітики попереджають, що армія Пекіну повністю готова до того, щоб розпочати блокаду острова, щойно надійде відповідне розпорядження", – переконаний політичний оглядач.

Не так давно Росія долучилася до китайських навчань поблизу Тайваню. Це може свідчити про те, що її флот також може долучитися до блокади острова. Окрім цього, Пекін може розраховувати в цій операції на підтримку КНДР та Ірану. З останнім Китай на початку року уклав договір щодо купівлі 15 тисяч "Шахедів".

Навіщо Китаю захоплювати Тайвань