Є "червоні лінії" для КНДР: що Китай не дозволяє вчиняти своєму сателіту

Тісне воєнне співробітництво між Росією та КНДР відбувається, скоріш за все, під пильним контролем КНР. Північна Корея, яка є сателітом Китаю, перебуває майже в повній залежності від нього. Однак іноді Кім Чен Ин дозволяє собі зухвалі вчинки.

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, яку він висловив 24 Каналу, за певних умов Північна Корея може грати самостійну гру – незалежну від Китаю. Водночас існує думка, що зараз Китай не може натиснути на КНДР, адже вона знайшла підтримку у Росії.

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Неулюблений гість в Пекіні

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства розповів, що насправді Кім Чен Ин – неулюблений гість в Пекіні. Північній Кореї довелося докласти зусиль, щоб відбувся особистий контакт глави КНДР з Сі Цзіньпіном. Загалом Кім Чен Ина тривалий час не хотіли бачити в Китаї.

Це вказувало на те, що якісь дії Пхеньяна не подобались в Пекіні, і була відсутня "особиста хімія" між Кім Чен Ином і Сі Цзіньпіном,

– зауважив він.

В певний час стосунки між ними вирівнялись. Хоча були припущення, що Китай розглядав можливість зміни режиму у КНДР.

Однак, коли президентом США став Дональд Трамп і почалися торгові війни з Китаєм, Північна Корея стала вигідним козирем для Пекіна та інструментом впливу через ескалацію на ситуацію з безпеки – спочатку в регіоні Тихого океану, а потім у світовому масштабі.

Китай тоді, на думку Кулика, зруйнував систему санкційного впливу на Північну Корею, що дозволило їй посилити свій тиск на Південну Корею та провокувати Захід.

Проте іноді Кім Чен Ин дозволяє собі дії, які не викликають стовідсоткову підтримку з боку Пекіну,

– зазначив він.

Ці дії пов'язані з ескалацією з Південною Кореєю, з транзакціями і спробами КНДР вийти на ринки країн Африки щодо постачання зброї, в питаннях кібербезпеки – спроб хакерських атак або роботи кол-центрів, які викачують кошти з громадян Китаю.

Однак Китай ніби закриває очі на ці невеличкі вольності Північної Кореї. Водночас існують "червоні лінії", за які Північній Кореї не можна переходити,

– сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Наприклад, відправлення північнокорейських військ до Росії навряд чи було можливо без санкції Пекіна. Тому що це значне підвищення ставок у питання безпеки та загострення ситуації.

Контрольована ескалація

Також Китаю, на думку Віталія Кулика, не дуже подобається ескалація КНДР щодо Південної Кореї. Проте наразі ситуація там залишається контрольованою.

Велика війна між цими країнами у найближчі 5 років навряд чи відбудеться, тому що зараз вона невигідна усім можливим учасникам. До того ж Китай є одним з підписантів договору про безпеку для Північної Кореї.

Наразі Пекін вважає, що на Корейському півострові існує керована ескалація і така ситуація, яка може створити вигідну позицію для Пекіна після приходу в Білий дім нової адміністрації,

– підкреслив він.

До слова, політолог Ігор Ейдман вважає, що Китай не зацікавлений тісній співпраці Північної Кореї та Росії. Сі Цзіньпін повністю контролює КНДР і не хоче втрачати свій вплив на неї. Також, за його словами, Пекін не дозволить Москві претендувати на лідерство у Далекосхідному регіоні.