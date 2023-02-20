Майбутнім Росії занепокоївся вже навіть Китай
Джерело:Павло Клімкін
Схоже, Китай почав побоюватися колапсу Росії. Навряд чи повного, але, можливо, часткового.
З чим пов'язані побоювання Китаю
Тільки так можна інтерпретувати останні кроки Китаю.
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По-перше, інформацію про можливість китайської військової допомоги Росії. Кажуть, що американці порушили це з Пекіном.
По-друге, бажання представити на роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну "мирний план". Його елементи не важко передбачити.
Китай все більше залежить від Росії, особливо після переорієнтації потоків нафти та газу. Будь-який колапс в державі-агресорці стане для Китаю "головним болем" і, можливо, навіть шоком. Пекін буде "грати на нічию", причому частково відкрито. Головне, щоб його гра не збіглася з грою частини Заходу.
Цікаво Росією завжди правитимуть привиди страшного минулого
Китай взявся допомагати Росії
- Держаний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай роздумує над тим, аби передати Росії летальну допомогу. У США серйозно занепокоєні з цього приводу.
- Американський політик вже попередив китайського представника про можливі наслідки такого рішення. Це відбулося за лаштунками безпекової конференції у Мюнхені.
- Водночас нещодавно Пекін вперше назвав війну в Україні – війною. Раніше Китай зберігав нейтралітет у цьому питанні і називав бойові дії "конфліктом".