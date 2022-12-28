Китай може постачати Росії критично необхідні речі: що саме

Китай не відмовився від контактів та оборонної співпраці з Росією. Країни проводять спільні військово-морські, повітряні та наземні навчання через які Китай може постачати Росії необхідні речі.

Наприклад, країни проводять тренування у російському Челябінську, але невідомо, що саме там відбувається. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Що Китай міг постачати Росії

Так, великим питанням є те, чи не залишається якась китайська техніка в Росії, яка могла б завозитися на територію країни-агресорки під виглядом навчань. А далі окупанти могли б використовувати її у війні проти нашої держави.

На думку Харитонова, західні розвідки можуть відстежувати, чи залишає Китай свою техніку країні-агресорці під час навчань. Наразі немає заяв щодо доказів того, що Китай використовував численні спільні навчання для перекидання техніки до Росії.

Я маю підозру, що такі перекидання можуть відбуватися не стільки повноцінної техніки, як компонентів. Адже в Росії є кричуща потреба у напівпровідниках і Китай є одним з лідерів у їхньому виробництві, поруч з Південною Кореєю, Тайванем та Сполученими Штатами,

– розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

До того ж США наклали санкції на Китай щодо напівпровідників. Тож цілком ймовірно, що між цими процесами є зв'язок.

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