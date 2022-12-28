Китай може постачати Росії критично необхідні речі: що саме

28 грудня 2022, 17:10
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Китай не відмовився від контактів та оборонної співпраці з Росією. Країни проводять спільні військово-морські, повітряні та наземні навчання через які Китай може постачати Росії необхідні речі.

Наприклад, країни проводять тренування у російському Челябінську, але невідомо, що саме там відбувається. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Що Китай міг постачати Росії

Так, великим питанням є те, чи не залишається якась китайська техніка в Росії, яка могла б завозитися на територію країни-агресорки під виглядом навчань. А далі окупанти могли б використовувати її у війні проти нашої держави.

На думку Харитонова, західні розвідки можуть відстежувати, чи залишає Китай свою техніку країні-агресорці під час навчань. Наразі немає заяв щодо доказів того, що Китай використовував численні спільні навчання для перекидання техніки до Росії.

Я маю підозру, що такі перекидання можуть відбуватися не стільки повноцінної техніки, як компонентів. Адже в Росії є кричуща потреба у напівпровідниках і Китай є одним з лідерів у їхньому виробництві, поруч з Південною Кореєю, Тайванем та Сполученими Штатами,
– розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

До того ж США наклали санкції на Китай щодо напівпровідників. Тож цілком ймовірно, що між цими процесами є зв'язок.

Харитонов сказав, чого критично не вистачає Росії: дивіться відео

Співпраця Китаю та Росії: останні новини

  • Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін планує поглибити зв'язки з Москвою у 2023 році. Крім того, там продовжують називати війну проти України "кризою". Свою нібито "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України в Пекіні пояснюють тим, що начебто не хочуть "підливати масла у вогонь".
  • Утім, на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, все не так погано, як може здаватися. За його словами, в Китаї чітко заявляли, що йдеться про економічне співробітництво з Росією. У цьому сенсі їм цікава вигода як з Києвом, так і з Москвою. Шейтельман переконаний, що Китай не співпрацює з Росією у військовому сенсі.
  • Російський опозиційний політик Марк Фейгін висловив думку, що у Сі Цзіньпіна немає причин підтримувати російського диктатора Владіміра Путіна. На його думку, китайський лідер лиш хоче тримати в напрузі США.

Автор: Оксана Харьковська