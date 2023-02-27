Росії це вкрай необхідно: яке озброєння може почати постачати Китай

Наразі є велика кількість заяв від вищого керівництва країн Заходу щодо того, що Китай поки не постачає Росії зброю для війни проти нашої держави. Однак КНР впевнено йде у цей бік.

Рішення щодо постачання країні-агресорці озброєння в Китаї ще не ухвалили, але є велика загроза, що це буде зроблено. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Китай має зброю, яка є копією радянської

Ба більше, є інформація начебто вже триває планування цього процесу. Про це говорив і Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг і розвідка Сполучених Штатів. До того ж Захід вже попередив КНР, що у випадку надання Росії озброєння до нього будуть застосовані всі санкції.

Якщо Китай і погодиться на постачання Росії зброї, то спочатку будуть передані озброєння, які вкрай важко ідентифікувати як китайські,

– припустив військовий експерт.

Він нагадав, що зброя, яка виготовлялася в КНР упродовж 70-х – початку 80-х років минулого століття є копією радянської.

Яке озброєння Росія прагне отримати від КНР

Що стосується озброєння, яке критично необхідне російським загарбникам, то насамперед це боєприпаси. Водночас Китай має на озброєнні усію лінійку стандартних радянських калібрів, зокрема:

снаряди 122 та 152-міліметрового калібру;

мінометні міни 82 та 120 міліметрів;

танкові боєприпаси 125 міліметрів;

ракети до РСЗВ калібром 122 міліметри для "Граду" або "Смерча".

Окрім боєприпасів у Росії є потреба й у нових стволах артилерійських систем. Ситуація така, що у Китаю на озброєнні та на складах зберігання є величезна кількість точних ліцензійних копій радянських гармат Д-30 та Д-20,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, якщо зняти з озброєння китайське маркування, то їх ніяк не відрізнити від тих, що має країна-агресорка. Це також означає, що загарбникам не треба буде проводити перенавчання особового складу для опанування китайським озброєнням.

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Натомість у складніших системах, як-от самохідні артилерійські установки або бронетехніка, буде помітна різниця. Отже, якщо Китай почне постачати Росії бронетехніку, то про це стане відомо майже одразу.

2 сценарії передачі Росії озброєння від Китаю

На думку Каткова, є 2 сценарії, за якими КНР може постачати країні-агресорці озброєння. Так, за першим сценарієм Китай може передавати росіянам боєприпаси зі складів зберігання, але зі знищенням маркування, щоб неможливо було зрозуміти, що це за снаряд.

Другий сценарій полягає у тому, що Китай має власні виробництва боєприпасів і може спрямувати частину потужностей на виготовлення снарядів з маркуванням "на бажання замовника", тобто вказувати на них умовно якийсь російський завод.

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