Китай накрила найсильніша піщана буря за останні 10 років: фото, відео

Піщана буря 15 березня накрила Пекін та розповсюджується й на інші провінції та регіони. Два аеропорти китайської столиці скасували приблизно 400 авіарейсів.

За прогнозами метеорологів, буря торкнеться регіонів від північно-західного Синьцзян-Уйгурського автономного району до північно-східної провінції Хейлунцзян на кордоні з Росією.

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Піщана буря накрила Китай

Через стихію у Китаї оголосили жовтий рівень небезпеки. Піщана буря, яка вирує в північній частині країни, стала найпотужнішою за останнє десятиліття.

Вранці 15 березня у Пекін та інших населені пункти прийшли сильні вітри. За даними вчених, концентрація дрібних твердих частинок в повітрі в 160 разів перевищує норму, встановлену ВООЗ. Все навколо набуло жовтого кольору.

Аеропорти в Пекіні через погодні умови скасували понад 400 авіарейсів.

Наслідки стихії

Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає. Однак понад 80 людей вважають зниклими безвісти.