Головна вада: у "мирному плані" Китаю є великий недолік для України
Не вщухають розмови, щодо "мирного плану" Китаю. Країни неоднозначно сприйняли цей документ. Наприклад, країни Близького Сходу, де великий вплив російської пропаганди, подають його у своїх ЗМІ вигідним для Росії.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. Він наголосив на головній ваді "мирного плану" стосовно України.
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Там немає механізмів завершення чи припинення війни. Головне – вимоги виводити окупаційні війська з території України. Це є головною вадою цього плану,
– наголосив в ефірі експерт.
Китай не за перемогу України
Максим Ялі наголошує, Китай не зацікавлений в тотальній перемозі України. Бо повний розгром Росії, вивід її військ з Криму та ОРДЛО поставить жирний хрест на його амбіціях повернення Тайваню військовим шляхом.
"Насправді США визнають, що це території Китаю. Інша справа, що там є претензії і територіальні спори з Японією – найближчим союзником США, який має гарантії. В’єтнам, Філіппіни, всі прикордонні території, де зосереджено багато природних ресурсів, зокрема нафти й газу і це, звичайно, величезний чинник і в багатьох інших державах. Пекін пестує ці амбіції, вибудовуючи свою військову інфраструктуру", – каже експерт-міжнародник.
Максим Ялі про справжні наміри "мирного плану" Китаю: дивитись відео
Китай, Іран та Північна Корея плекають надії переробити світовий устрій, змінивши свої кордони. Всі їхні амбіції залежать від того, як закінчиться війна в Україні. Захід це чудово розуміє. Тому допомагає Україні, каже Максим Ялі.
"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) будуть мати певні територіальні надбання, це буде знаком для інших держав, що так можна і розпочнуться свої територіальні конфлікти", – сказав спікер.
Тому результати російсько-української війни увійдуть в основу світового порядку, доля якого визначається.
"Мирний план" Китаю: оцінка трьох сторін
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже бачила текст "мирного плану" Китаю. Він наголосив, що там є щонайменше один пункт, з яким влада не згодна.
- У Москві теж відреагували на "мирний план" і підтримали його пропозиції. Щоправда, запропонували дописати декілька пунктів.
- Джо Байден відкинув запропонований "мирний план" Китаю. Президент США зауважив, що його реалізація піде тільки на користь Росії.