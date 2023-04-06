Китай заперечив "безмежну дружбу" з Росією, але на бік України він не стане: є причина

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун днями заявив, що Китайська Народна Республіка ніколи не була на боці Росії у війні, яку та розв'язала проти України. До того ж дипломат сказав, що Китай ніколи не підтримував анексію окупованих у 2014 році територій.

Ці спростування "безмежної дружби" з Росією свідчать, що Китай готовий до переговорів з Європейським Союзом, до сприяння у перемовинах між Росією та Україною, але він ніколи не виступить повністю на боці нашої держави. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

Дивіться також Зустріч Макрона та Сі: яка позиція Китаю щодо ядерних заяв Росії та війни в Україні

Фесенко назвав заяви китайського посла дуже правильними, але звернув увагу, що їх озвучив не міністр закордонних справ Китаю і не Сі Цзіньпін, а саме представник Китаю у Європейському союзі.

Це спрямовано на Захід, це спеціально було зроблено перед візитом Урсули фон дер Ляєн і президента Еммануеля Макрона до Пекіна,

– підкреслив експерт.

Китай готовий до діалогу

За словами політолога, подібні заяви китайських представників свідчать, що КНР відкрита для діалогу. У Китаю справді складні стосунки зі Сполученими Штатами Америки, але Китай не проти Заходу.

З Європейським Союзом Китай готовий домовлятися, розмовляти, провадити діалоги про торгівлю, про економіку, про політику тощо. Натомість подібних заяв від посла Китаю в Росії почути не можна.

Також під час свого візиту Макрон сказав про необхідність тиску Сі на Путіна, однак китайський лідер уник цієї теми. До того ж Сі під час заяв про нерозповсюдження ядерної зброї не згадав конкретно про Росію.

Китай тримає дистанцію, але важливий сам факт діалогу з Європейським Союзом. Тому завдання мінімум – це утримати Китай від подальшого зближення з Росією, від формування прямого військово-політичного союзу,

– наголосив Фесенко.

Фесенко проаналізував зовнішню політику Китаю: дивитись відео

Чому Китай повністю не підтримає позицію України

Політолог вважає, що зараз Китай і сам не зацікавлений у вибудовуванні тісних зв'язків з Росією, але такий ризик існує. Натомість мирні ініціативи для КНР поки що не на часі. Коли там побачать можливість активно втручатися в процес і стати учасником переговорів, Китай це зробить.

Тему участі Китаю у мирних переговорах між Україною та Росією зараз не можна вважати закритою.

Китай може себе ще проявити, але він не буде діяти на нашому боці. Він не буде формальним нейтральним посередником, саме через свої стосунки із США,

– резюмував Фесенко.

Президент Франції прилетів з офіційним візитом у Китай