"Цікавою буде реакція США": стало відомо, що Китай постачав зброю Росії

Китай протягом року з початку повномасштабної війни в Україні утримував досить нейтральну позицію, а нещодавно і зовсім заявив про свій "мирний план". Однак з'явилися докази, що Пекін допомагав Росії амуніцією та зброєю.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Влітку 2022 року під виглядом зброї для полювання Китай передавав Росії гвинтівки.

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Стало відомо, що Китай постачав Росії зброю в обхід санкцій через Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, про це стверджує видання Politico.

Що передавав Китай

В червні 2022 року один з найбільших військових підрядників Китаю надсилав російській компанії гвинтівки, створені за зразком американської штурмової гвинтівки М16, зазначені як цивільні для полювання, розповів Жданов.

Також інші компанії були помічені в постачаннях військової амуніції, серед якої військова форма, бронежилети, каски тощо.

Цікаво, як тепер на це відреагують Сполучені Штати Америки в сенсі накладення санкцій. Це, до речі, дуже сильно ослабить позицію Китаю в переговорному питанні із США,

– наголосив експерт.

Жданов прокоментував співпрацю Росії та Китаю: дивитись відео

Зустріч Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна

На офіційному урядовому сайті Росії з'явилися повідомлення, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїде до Росії в період з 20 до 22 березня, однак сам Китай цього не підтверджував, зауважив Жданов.

Росія анонсує, що під час перемовин будуть обговорюватися актуальні питання щодо подальшого розвитку стосунків між Китаєм та Росією, партнерства і стратегічної взаємодії. Також вказано, що буде підписано ряд важливих, двосторонніх документів.

Питання в тому, як Сі день буде спілкуватися з людиною, на якого виданий кримінальний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт. Можливо, Сі особисто вручить Путіну повістку в Гаагу,

– іронічно додав Жданов.

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