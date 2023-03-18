"Цікавою буде реакція США": стало відомо, що Китай постачав зброю Росії
Китай протягом року з початку повномасштабної війни в Україні утримував досить нейтральну позицію, а нещодавно і зовсім заявив про свій "мирний план". Однак з'явилися докази, що Пекін допомагав Росії амуніцією та зброєю.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Влітку 2022 року під виглядом зброї для полювання Китай передавав Росії гвинтівки.
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Стало відомо, що Китай постачав Росії зброю в обхід санкцій через Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, про це стверджує видання Politico.
Що передавав Китай
В червні 2022 року один з найбільших військових підрядників Китаю надсилав російській компанії гвинтівки, створені за зразком американської штурмової гвинтівки М16, зазначені як цивільні для полювання, розповів Жданов.
Також інші компанії були помічені в постачаннях військової амуніції, серед якої військова форма, бронежилети, каски тощо.
Цікаво, як тепер на це відреагують Сполучені Штати Америки в сенсі накладення санкцій. Це, до речі, дуже сильно ослабить позицію Китаю в переговорному питанні із США,
– наголосив експерт.
Жданов прокоментував співпрацю Росії та Китаю: дивитись відео
Зустріч Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна
На офіційному урядовому сайті Росії з'явилися повідомлення, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїде до Росії в період з 20 до 22 березня, однак сам Китай цього не підтверджував, зауважив Жданов.
Росія анонсує, що під час перемовин будуть обговорюватися актуальні питання щодо подальшого розвитку стосунків між Китаєм та Росією, партнерства і стратегічної взаємодії. Також вказано, що буде підписано ряд важливих, двосторонніх документів.
Питання в тому, як Сі день буде спілкуватися з людиною, на якого виданий кримінальний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт. Можливо, Сі особисто вручить Путіну повістку в Гаагу,
– іронічно додав Жданов.
Що відомо про ймовірний візит Путіна до Москви
- Американський інститут вивчення війни припускає, що Сі планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання Росії.
- Політолог Тарас Загородній вважає, що китайська політика перебуває на роздоріжжі. За його словами, глава КНР опиняється в дуже незручній ситуації: адже виявляється, що авторитет Китаю полягає в тому, що він підтримує злочинця, що скоїв злочин проти дітей? І чи може тоді Китай бути моральним центром впливу? І які цінності він несе?
- Політолог-міжнародник Максим Ялі припустив, що розмова Сі і Путіна може визначити, чи надалі відбудеться розмова лідера Китаю з президентом України. Він зауважив, що все залежить від того, що Путін нашепче Сі у Москві.