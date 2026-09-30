Іран втрачає союзників на Близькому Сході: яка роль Китаю в цьому

Пекін почав активно постачати безпілотники та системи наведення єменським хуситам, займаючи місце виснаженого Ірану. Таке рішення різко загострює відносини Китаю з багатими державами Перської затоки.

Як розповів в ефірі 24 Каналу ізраїльський журналіст Цви Зильбер, Тегеран наразі вичерпав ресурси для військової підтримки угруповання в Ємені. За даними The Wall Street Journal, саме китайська сторона тепер забезпечує бойовиків запчастинами та новітніми технологіями.

Зміна балансу сил

Пряма військова допомога єменським бойовикам кардинально змінює дипломатичну розстановку в регіоні. "Якщо Китай продає хуситам зброю, це означає, що він іде просто лоб у лоб із Саудівською Аравією та іншими багатими державами Персидської затоки, з якими раніше намагався вибудувати партнерські відносини",

– Зильбер, журналіст.

На тлі цієї напруги в Абу-Дабі тривають інтенсивні закриті консультації між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією. Арабські країни схиляються до жорсткіших дій проти іранського режиму, тоді як офіційний уряд Ємену за фінансової підтримки Ер-Ріяда оголосив термінову мобілізацію. Від нестабільності серйозно страждає і Єгипет, який зазнає колосальних збитків через падіння трафіку в Суецькому каналі.

Надії Тегерана та загроза для України

Опинившись у міжнародній ізоляції, іранська влада намагається виграти час до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Журналіст припускає, що зміна політичного ландшафту у Вашингтоні може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки. "Якщо Дональд Трамп втратить більшість і станеться імпічмент, президентом США стане Джей Ді Венс. Для Ізраїлю та України це будуть дуже погані новини, оскільки Венс – переконаний ізоляціоніст",

– Зильбер, експерт.

До слова. Повне інтерв'ю з Цві Зільбером читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пекін також активно підтримує російську агресію. Зокрема, Китай передає Росії автономні дрони зі штучним інтелектом. Водночас китайська влада не поспішає тиснути на Владіміра Путіна для припинення війни, оскільки слабка Росія вигідна КНР через доступ до дешевих енергоресурсів.