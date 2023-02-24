Нова гра: Китай може посилити підтримку Росії і передати сигнал США

Китай представив "мирний план". Але чітких механізмів реалізації перелічених пунктів він не має. Утім, все ж є деякі позитивні моменти для України.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що цим документом Китай вирішив показати свою позицію не тільки щодо війни, яку Росія веде в Україні, але й загалом усіх військових конфліктів, які в майбутньому можуть виникнути у світі, або є сьогодні.

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"Загалом, він такий, на який ми очікували. Там багато дуже загальних фраз. Є такі, що відповідають нашому баченню і деякою мірою співпадають з пунктами того плану, який озвучив Президент України Володимир Зеленський, щодо завершення війни в Україні", – сказав Рейтерович.

Мовиться про суверенітет, територіальну цілісність, не використання ядерної зброї – це важливий момент у разі вирішення якихось конфліктних ситуацій в стані війни.

"Там є цікавий пункт, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок іншої країни. Це такий прямий натяк у бік Росії, яка дуже любить говорити про те, що вони війну проти України почали, аби забезпечити власну безпеку", – підкреслив політолог.

Ігор Рейтерович прокоментував головні тези "мирного плану" Китаю: дивитись відео

"Мирний план" адресований США

Презентація цього "мирного плану" – спроба Китаю вийти на глобальну геополітичну арену. І документ звернутий не до України чи Росії, а більше до США, зазначив Рейтерович.

"Вони (Китай – 24 Канал) хочуть відігравати більшу роль фактично у будівництві нової системи міжнародної безпеки та відносин. Зрозуміло, що вони будуть очікувати на заяви з боку України, насамперед з боку США. Потім у залежності від цих заяв, робити якісь свої кроки і намагатися представити деталізований погляд на те, як цей план потрібно реалізовувати", – сказав експерт-політолог.

Втім, з реалізацією доведеться зачекати, бо "мирний план" містить пункти, які неможливо виконати. Наприклад, Росія не зробить головний крок – не виведе війська з України. Якби вона це зробила, уже б тоді можна було б говорити про якісь подальші кроки і залучення Китаю до певних процесів.

"Я б ще звернув увагу, там мовиться про післявоєнну відбудову і фактично зазначена Україна. Китай каже, що може брати участь у цьому і це непогана пропозиція. Але знову ж таки все впирається у найголовніший пункт – Росія повинна припинити війну, вивести всі війська з нашої території, яка визнана станом на 91-й рік. І Китай хоч і не прямо, але про це говорить", – підкреслює Ігор Рейтерович.

Яка реакція росіян

За спостереженнями Ігоря Рейтеровича, реакція росіян на "мирний план" неоднозначна. З одного боку вони розказують, що Китай – їхній союзник. З іншого – узагалі не цитують деякі положення документу, оскільки вони суперечать усім цілям і заваднням, які ставить перед собою Росія та безпосередньо Владімір Путін.

"Мені здається, що Росія спробує почати свою улюблену гру, трактувати цей план так, як вони вважають за потрібне, не так як там написано. І навряд чи це зараз призведе до якогось там серйозного посилення співпраці Китаю і Росії з точки зору реалізації цих мирних ініціатив", – відзначив політолог.

Рейтерович не виключає, що найближчим часом і Китай спробує пограти в іншу гру – якимось чином посилити підтримку Росії і передати сигнал США прислухатися до "мирного плану". Або пограти у шантаж з країнами-союзниками України, мовляв Китай не тільки з мирними ініціативами може виступати, але й Росії підігравати.

Пропозиція озвучена, тепер треба подивитися на реакцію сторін. Як раз реакція Росії вразить Китай і не дуже приємно. Тому що вони не зможуть погодитися на цей план в повному його вигляді, бо він передбачає дотримання територіальної цілісності,

– прогнозує Ігор Рейтерович.

На старті дипломатичні ігри

Росія не сяде за стіл перемовин тут і зараз, залучаючи Китай як посередника, упевнений політолог. Тому зараз "почнуться певні дипломатичні ігри".

"Це все може змінитися, якщо Росія не припинить ескалацію цим ядерним шантажем. Можливо, позиція Китаю стане більш радикальною по відношенню до Росії. Тому що їх це питання дуже сильно хвилює, воно не в інтересах Китаю взагалі згадувати можливість використовувати ядерну зброю. От тут їхні позиції можуть розійтися і Китай може передавати інші привіти Росії", – резюмував свої висновки політолог.

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