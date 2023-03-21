Китай проводить свою гру: який може бути найгірший та найкращий результат візиту Сі в Москву

Китай намагається нав’язати світу роль посередника у війні між Росією та Україною. Країна вже мала деякі дипломатичні успіхи у посередництві з врегулювання конфліктів, тож зараз спробує нав’язати ворогуючим сторонам свій мирний план.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він додав, що деякі варіанти, які пропонує Китай, є вкрай невигідними для України.

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Китай не хоче втратити країни Заходу

За його словами, Китай підготував кілька варіантів, які він пропонуватиме Росії та Україні для врегулювання конфлікту. Серед них найгіршим є той, за яким Китай розпочне постачання військової допомоги Росії та суттєво розширить свою підтримку країні-агресору. Хоча цей сценарій він вважає малоймовірним.

"Фабрика під назвою – Китайська народна республіка, точне не зацікавлена втратити західних партнерів – Європу та США, з якими має найбільший товарообіг. Але не відомо, наскільки довго це може тривати. Все більше і більше західних компаній згортають своє виробництво у Китаї та повертаються у США", – зазначив Рашкін.

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Він додав, що Китай позиціонує себе як країну, яка може допомогти врегулювати конфлікти між країнами дипломатичним шляхом. Як приклад, політик навів посередництво Китаю у вирішенні конфлікту між Саудівською Аравією та Іраном.

"У них є певні успіхи і вони сподіваються посадити за стіл перемовин Росію та Україну. Це також виглядає як один з найбільш поганих варіантів, що означав би заморожування конфлікту, за прикладом Північної та Південної Кореї й жодна зі сторін до цього не готова зараз", – наголосив Рашкін.

Чим слабша Росія, тим більше вона залежить від Китаю

Юрій Рашкін розповів, що заморожування конфлікту означатиме те, що Росія залишить за собою окуповані території, а це не відповідає інтересам України та країн Заходу. За його словами, раніше Європа намагалась не допустити збільшення залежності Росії від Китаю.

Але чим слабша Росія, тим більше вона залежить від Китаю,

– наголосив він.

На його думку, якби китайський лідер Сі Цзіньпін звернувся до Путіна з вимогою закінчити війну, то це було б найкращим варіантом для України. Водночас надання Росії допомоги, посилило б конфронтацію зі США.

"Хороший варіант, якби Сі Цзіньпін сказав: Володя (Владімір Путін – 24 Канал) сил у тебе нема, армія слабка, згортай цю справу і гайда до нас у Китай, будеш жити як свій", – додав політик.

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