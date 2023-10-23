Світ у небезпеці, – лідер республіканців у сенаті США сказав, які країни формують "вісь зла"

Один із лідерів Республіканської партії у сенаті США констатував, що Пекін, Кремль та Тегеран утворюють "вісь зла" в новітній історії. За його словами, це певний виклик для Вашингтона.

Власне, відповідну заяву щодо Китаю, Росії та Ірану зробив Мітч Макконнелл в одному зі свіжих інтерв'ю. Він запевнив, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли до того.

Дивіться також В очікуванні бурі: чи вдалося Байдену загасити велику пожежу на Близькому Сході

Нова "вісь зла"

Макконнелл констатував, що Іран є головним спонсором тероризму, адже постачає ударні безпілотники Росії. Він назвав Китай стороною, що підтримує агресорів, та нагадав про заяву президента КНР Сі Цзіньпіна щодо "нескінченної дружби з росіянами".

Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла – Китаєм, Росією, Іраном. Це безпосередня загроза для Сполучених Штатів та світу,

– заявив один з лідерів республіканців.

Політик сказав, що азійські союзники США – Японія, Південна Корея, Тайвань – зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, бо вони знають, що лідер КНР спостерігає за цим. На його думку, якщо Кремль не перемогти зараз, то війна може прийти в одну з країн НАТО.

Думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності,

– наголосив Макконнелл.

Окрім того, за словами сенатора, Сполучені Штати, передаючи військову допомогу українцям, розбудовують власну промисловість. Статистика стверджує, що були створені нові робочі місця у 38 штатах.

Дивіться також Перемога України, ядерні удари чи холодна війна: в ЄС назвали 4 можливі сценарії майбутнього

Додамо наостанок, що цими днями відбулись перші в історії спільні навчання США, Японії та Південної Кореї, що були спрямовані на посилення обороноздатності Сеулу. Власне, загроза з боку КНДР – тобто Північної Кореї – невпинно зростає. Слід готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.