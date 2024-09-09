Пройдуть Тихим океаном і не тільки: Китай і Росія проведуть спільні навчання уже цього місяця

Міноборони КНР оголосило про те, що разом із росіянами проведуть спільні військові навчання. Це вже не вперше.

Пекін заявляє, що "несе впевненість у неспокійний світ" і продовжить рухатися шляхом миру. Але не втрачає і нагоди похизуватися наявною зброєю. А війну в Україні пропонує врегулювати політично.

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Китай оголосив про спільні військово-морські та повітряні навчання з Росією

Навчання Northern United – 2024 відбудуться в Японському й Охотському морях. Військово-морські та повітряні навчання нібито спрямовані на покращення стратегічної співпраці між двома країнами та "зміцнення їх здатності спільно протистояти безпековим загрозам".

Під час тренувань військово-морські сили обох країн здійснять спільний крейсерський похід у Тихому океані (це відбудеться вже вп'яте). Окрім цього, китайці візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан – 24" (росЗМІ пишуть просто "Океан-2024").

Де відбудуться російсько-китайські навчання: показуємо на карті

Що пишуть про спільні навчання з Китаєм російські ЗМІ

Там стверджують, що проведення навчань із "залученням усіх родів військ" анонсував іще Шойгу в липні 2023 року. Захід позиціюють як стратегічні командно-штабні навчання, які нібито мали стати підсумковими у 2024 році.

А от китайські навчання мають назву "Північ. Взаємодія – 2024".

Цікаво! Іран також називає себе "якорем стабільності" в регіоні, тим часом планує постачати Росії ракети. В МЗС уже жорстко відреагували на це.