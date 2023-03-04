Китай все ще розглядає можливість надання смертоносної допомоги Росії, – Білий дім

Китай ще може піти на ескалаційний крок. Зокрема, надавши смертоносну військову допомогу Росії.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Зауважимо, що раніше Білий дім вже попереджав про можливі дії Пекіна.

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Ми не віримо, що вони зняли це (можливість надання летальної допомоги – 24 Канал) зі столу,

– наголосив Кірбі.

За його словами, адміністрація Джо Байдена досі не вірить, що в Китаї "прийняли рішення рухатися вперед".

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Російська агресія поставила Китай у складне становище, – Білий дім

Війна, яку Кремль розв'язав проти України, поставила Китай у складне становище, коли будь-яка підтримка Росії з його боку ускладнить відносини між Пекіном та країнами Європи й рештою світу. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Ми ще не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки щодо (надання Росії – 24 Канал ) летальної зброї. Ми вважаємо, що російська війна в Україні поставила Китай у складне становище,

– підкреслила офіційна представниця Білого дому.

Також Жан-П'єр зауважила, що США неодноразово висловлювали свою позицію китайській стороні, у тому числі під час зустрічі в Мюнхені держсекретаря Блінкена і китайського представника Ван Ї. За словами речниці, ця тема проговорювалася "дуже чітко".