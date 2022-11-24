Китай робитиме кроки в бік США, використовуючи Росію, – Фейгін

Китай не хоче жорсткого протистояння з США, а тому робитиме кроки в бік Вашингтона. Росія ж навпаки хотіла зіпсувати стосунки цих двох країн, але нині вона ослаблена.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що влада Китаю масово скуповує акції.

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Позиція Туреччини та Індії

Фейгін зазначив, що Індія та Туреччина, фактично, приєднуються до санкцій проти Росії. Обидві в будь-якому випадку будуть союзницями США. Туреччина взагалі член НАТО.

Туреччина намагалась маневрувати, отримуючи вигоду для себе. Індія ж має націоналістичну проамериканську владу вже тривалий час,

– зауважив російський правозахисник.

З Китаєм було складніше

Він продовжив, що після піку напруження між Китаєм і США, пов'язаного з візитом Пелосі на Тайвань, нині якраз відбувається перемовний процес між Пекіном і Вашингтоном. Серед іншого вони обговорюють і тему війни в Україні. Тому Китай не просто так почав блокувати певні напрямки співпраці з Росією, це результат домовленостей, і за це Пекін щось отримає.

"Я думаю, що Пекін усе більше схиляється до того, щоб Москва закінчувала війну, бо Китай боїться, що Росія розвалиться й Путін не залишиться у владі. Путіну ж також потрібен Пекін, адже він абсолютно васальне обличчя, ще й таке кульгаве, яке програє війну й перебуває у конфлікті з Заходом. Це єдиний полюс в Азії, який може бути джерелом комунікацій Росії зі світом", – наголосив Фейгін.

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Москва заважала Китаю

За його словами, Китаю не вигідна війна, бо вона веде до загострень його з Заходом. Тож, у Пекіна та Вашингтона купа можливостей для домовленостей, і Москва не повинна цьому заважати, а раніше заважала. Росії було б вигідно, якби між Китаєм і США зіпсувались стосунки.

Однак Пекіну це не потрібно, враховуючи складну економічну ситуацію, наслідки пандемії тощо. Пекін робитиме кроки в бік США, використовуючи Росію, а не навпаки,

– підкреслив російський правозахисник.

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