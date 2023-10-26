Політичний тест: що означає нова заява Сі Цзіньпіна щодо США

Китай та США – одні з найпотужніших держав світу, які ведуть запеклу боротьбу за технології та Тайвань, перебуваючи постійно у напрузі. Однак нещодавно риторика китайського лідера Сі Цзіньпіна змінилася та він заявив, що готовий співпрацювати зі США.

Подібні висловлювання можуть бути пов'язані із налагодженням відносин між двома сторонами перед візитом Сі до Америки. Такими думками з 24 Каналом поділилася голова управління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод, додавши, що поїздка може відбутися у середині листопада 2023 року.

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Китай бажає перебувати на рівні із США

За словами Голод, цього тижня головний дипломат Китаю прибуде до Вашингтона. Тому очікується певне "потепління" у відносинах, хоча й надалі потрібно спостерігати за китайсько-американським протистоянням. Крім того, у національній стратегії США Китай не означає "загрозу", Пекін значиться як "суперник".

Дійсно, Китай закликає до такого мультиполярного світу. Очевидно, що він прямує до двополярного. Тобто Китай завжди хотів бути рівним із США на політичному та економічному рівні,

– сказала голова правління Української асоціації китаєзнавців.

Зауважимо, коли з часів Дональда Трампа де-факто розпочалася Холодна війна, Китай обурився й доволі різко відповідав на політичному рівні. Мовиться про візит колишньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань та коли Америка збила китайський аеростат.

Політичний тест відбудеться у листопаді

Варто згадати, що губернатор Каліфорнії приїздив до Пекіну. Очевидно, що у Китаю є стратегія побудови відносин зі США на субнаціональному рівні. Натомість субнаціональний рівень у Штатах може вплинути на федеральний.

Як зазначила Голод, Китай будує свою риторику на противазі США. Про це мовиться у фразі Сі Цзіньпіна "Схід зростає – Захід занепадає". Імовірно, ця риторика продовжуватиметься далі. Китай підкреслює залежность двох країн та економік – Вашингтона та Пекіна.

Як було сказано влітку під час візиту Ентоні Блінкена до Китаю про "відповідальність перед світом". Це такий політичний тест буде у листопаді. Ми спостерігаємо наскільки дві суперкраїни готові будуть поступитися чимось або знайти точки компромісу задля відповідальності перед світом,

– пояснила Віта Голод.

Віта Голод про відносини Китай та США: дивитися відео

У чому можуть знайти домовленість Китай та США

За слова Голод, багато червоних ліній як з одного, так з іншого боку. Для Китаю – це насамперед Тайвань, якому Пекін ніколи не дозволить стати незалежним. Для Америки – це панування у водах тихоокеанського регіону, тому США ніколи не схвалять лідерство Китаю в цьому.

Візит Путіна до Пекіну на форум "Один пояс, один шлях" – це демонстрація єдності з північним своїм сусідом. Ми не забуваємо, що у них кордон більш ніж 4000 тисячі кілометрів,

– зауважила голова правління Української асоціації китаєзнавців.

Як розповіла Голод, перед зустріччю американського лідера Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна відбудеться певна низка підготовчих зустрічей на рівні академічному, освітньому та інших.

Зараз відбувається жваве обговорення і в Китаї, і в США про те, як саме будувати взаємовідносини між державами. Однак, як зауважила Голод, Китай не поступатиметься своїми ключовими національними інтересами.

Відносини Китаю та США: що відомо