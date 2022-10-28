Чи відмовиться Китай від планів на Тайвань: чітке пояснення Фейгіна

Китай і США мають деякі розбіжності щодо статусу Тайваню. Для Пекіна це питання є принциповим і символічним, тому він не може відмовитися від претензій на цю територію.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що навіть Сполучені Штати визнають єдність території Китаю разом із Тайванем.

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Чи може Китай відмовитися від Тайваню

Фейгін зазначив, що Китай ніколи не відмовиться від претензій на Тайвань. Адже це питання для нього є принциповим, символічним і традиційним. Водночас це не означає, що Пекін готовий воювати за Тайвань.

Та й немає такої необхідності. Тайвань із неминучістю залишиться в зоні інтересів Китаю і, як повернеться ситуація – це ще загадка,

– наголосив російський правозахисник.

Він не виключає, що можуть настати часи, коли Тайвань сам знайде спосіб та бажання відповідати концепції "одна країна – дві системи". Тим паче, що ніхто не приймає цей острів як самостійну державу. Навіть Сполучені Штати визнають єдність території Китаю разом із Тайванем.

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США більш звично мати справу з Китаєм, ніж з Росією

Фейгін зауважив, що Росія є принципово іншою історією, тому що вона становить для всіх загрозу. Нині вона загрожує, зокрема, Заходу. Але не можна виключати, що ця загроза не перекинеться на той же Китай.

Тобто змінних тут дуже багато і вважати, що відносини між Москвою й Пекіном, які сьогодні здаються дружелюбними, компліментарними, є навічно – це не так. Це може змінитись у моменті,

– зазначив російський правозахисник.

Він вважає, що США можуть знехтувати Росією на користь Китаю. Пекін же показав себе цілком стриманим партнером у ситуації із відвідуванням спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі території Тайваню.

За словами Фейгіна, Пекін, звісно ж, продемонстрував певну активність, щоб не втратити лице, але не довів ситуацію до якогось зіткнення. Тобто Китай показав себе як надійніший партнер. У кожному разі для США мати справу з ним більш звично, а вирішувати долю Росії з Пекіном набагато простіше, ніж з самою Російською Федерацією.

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