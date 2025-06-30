На китайському телеканалі показали бомбу, що може вимкнути електрику на великій площі

Китай, імовірно, створює бомбу, яка може порушити роботу систем командування та управління противника. Зброя після застосування викликає масштабні відключення електроенергії на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Незвичайна графітова бомба може з'явитися в Китаї

Державний мовник Китаю CCTV опублікував анімаційне відео, де зображено графітову бомбу, що здатна повністю вимкнути електрику на величезній площі. Таку зброю можливо запускати з наземного транспортного засобу, а потім за нею застосовується 90 циліндричних суббоєприпасів. Вони розлітаються в повітрі. Зі зброї, яка здетонувала, розсипаються хімічно оброблені вуглецеві нитки, що можуть викликати коротке замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

На фоні продемонстрованої анімації телеведуча не говорила про подробиці щодо цієї бомби. Вона сказала, що це є "загадковим типом ракети вітчизняного виробництва", але не зрозуміло, на якій стадії розвитку вона перебуває та чи є на озброєнні китайських військових.

Характеристики нової бомби дуже схожі на вже наявні графітові боєприпаси. Така зброя має боєголовку вагою 490 кілограмів, а стріляти може на довжину у 290 кілометрів. Бомба складається з металевого контейнера, заповненого котушками графітового волокна, та вибухового пристрою. Цим озброєнням, ймовірно, можна вражати військові підстанції та іншу електричну інфраструктуру.

Цікаво, що ще у 2017 році в Південній Кореї говорили про наміри зробити таку зброю. Також такі бомби є на озброєнні у США.

Відомі й випадки, коли графітові бомби застосовували в бойових діях. Нею били по інфраструктурі під на війні в Іраці, там вони вивели з ладу близько 85% електростанцій. НАТО застосувало бомби проти цілей у Сербії у травні 1999 року, пошкодивши там близько 70% електропостачання.

До слова, китайські винахідники не стоять на місці та виробляють нову техніку. Так нещодавно в країні представили мініатюрних роботів розміром з муху або комара. Такі БпЛА призначені для використання в військових та цивільних цілях – для інформаційної розвідки, спеціальних місій, медичних наук і моніторингу довкілля.