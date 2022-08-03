США показали м'язи, – політолог припустив, чи піде Китай на протистояння

Сполучені Штати продемонстрували свої "м'язи" у ситуації з візитом Ненсі Пелосі на Тайвань. Китай почав погрожувати, і ситуація може розвиватися досить очікувано.

Про це 24 каналу розповів український політолог Олександр Антонюк. За його словами, Сполучені Штати не відмовилися від своїх планів та не скасували візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Реакція Китаю тут виявилася досі цікавою. Він пояснив, що буде далі.

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Китай не ризикне воювати за Тайвань у найближчі роки

На думку Антонюка, скільки б Китай не погрожував та не перевозив балістичні ракети вулицями, вони не готові воювати за Тайвань ні зараз, ні в найближчі 2-3 роки. Відкритий збройний конфлікт тут практично неможливий у близькому майбутньому.

Звісно, Китай і далі буде робити певні перешкоди щодо логістики на острові, як зараз із військовими навчаннями. Тут варто згадати, що Тайвань – стратегічно важлива територія. Саме там виготовляють переважну більшість чіпів у світі, за допомогою яких функціонує техніка.

Ситуація далі може розвиватися по-різному. Тут або Китай буде змінювати тактику, або зможе домовитися зі США з приємними бонусами.

Разом з тим розуміємо амбіції Китаю, який буде або змінювати тактику, або дві найпотужніші економіки світу зможуть вийти на якесь порозуміння. Можливо, Китай отримає щось як компенсацію, щоб не втратити обличчя, – вважає Антонюк.

Політолог вважає, що подальша доля росії цілком може вирішуватися в контексті цієї так званої "Карибської кризи 2".

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