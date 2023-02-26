Китай воює чужими руками: чому ця країна точно недружня Україні

Китайські комуністи, по суті, нічим не відрізняються від своїх попередників – представників кількох династій китайських імператорів, які вважали весь навколишній світ своїми підданими, які просто про це ще не знають.

Китайці хочуть поєднати непоєднуване

За дуже глибокими переконаннями цих днів, весь навколишній світ мав "задовольняти, пестити і плекати" Китай.

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Свого часу, цих божевільних "мандарин" привели до тями "дияволи з білими обличчями", які прийшли в Піднебесну і сказали, що відтепер тут буде мануфактура, а хто не згоден – отримає ляпас.

Тоді китайців трохи попустило, але потім знову пішло-поїхало... Чан Кайші, Мао Цзедун та інші. Ось тепер намалювався Сі Цзіньпін з явними "бонапартистськими" замашками".

Ні до чого хорошого, зрештою, це Китай не приведе. Вільна ринкова економічна система насправді ніяк не узгоджується з автократичною чи навіть тоталітарною політичною надбудовою, яку вперто намагається утримувати в Китаї місцева Комуністична партія.

Ці телепні з прагненням Сізіфа, знову і знову намагаються поєднувати і ринкову економіку – точніше те, що вони під нею розуміють, – і власні тоталітарні амбіції. Думаю, найближче десятиліття, їх трохи отверезить.

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Що українці повинні зрозуміти про Китай

Але нам, українцям, не можна чекати, коли вони порозумнішають і одягнуть на кремлівського пса намордник. Тому очевидне і відверто задеклароване Пекіном у так званому "плані врегулювання української кризи" власне прагнення отримати максимальну кількість бонусів і плюшок із нинішньої війни найімовірніше піде на смітник.

Ба більше, нашим політикам давно пора зрозуміти декілька очевидних речей щодо Китаю: