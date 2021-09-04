Китай відчутно потрясло: у провінції Сіньцзян зафіксували землетрус

4 вересня 2021 , 13:21
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Джерело:

Xinhua

Вранці 4 вересня у Китаї стався землетрус магнітудою 5,1. Поштовхи відчули жителі префектури Пішань Сіньцзян-Уйгурського автономного району.

За інформацією Китайського центру землетрусів, поштовхи зафіксували 4 вересня, о 9:54 за пекінським часом.

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Землетрус у Китаї

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів та перебував у таких координатах: 37,87 градуса північної широти та 77,96 градуса східної довготи. Ще до початку землетрусу у префектурах Кашгар та Хотан, що у провінції Сіньцзян, відбулися кілька незначних поштовхів.

Відповідно до повідомлень місцевої влади, жертв та матеріальних збитків внаслідок землетрусу вдалося уникнути.

Однак на місце панування стихії скерували 37 автівок та 141 рятувальника.

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Землетрус зафіксували у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі: карта

 

Автор: Наталія Пристанська