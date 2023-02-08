Не готові підняти слухавку: Пекін відмовив у розмові голові Пентагону після інциденту з кулею

Після того, як США збили китайську розвідувальну кулю, Пекін відмовляє у комунікації з Вашингтоном. Схоже, обговорювати ситуацію Китай не має наміру.

Так, китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Він хотів зв'язатись з китайським колегою Вей Фенге.

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США й далі намагатимуться зв'язатись з Китаєм

У Пентагоні наголошують, що лінія комунікації між нашими військовими є особливо важливою в такі моменти. Попри те, що Китай відхиляє дзвінки, Пентагон продовжить спроби.

До речі, державний секретар Ентоні Блінкен скасував поїздку до Пекіна минулих вихідних після того, як кулю помітили у повітряному просторі США.

Збиття розвідувальної кулі у США: що відомо