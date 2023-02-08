Не готові підняти слухавку: Пекін відмовив у розмові голові Пентагону після інциденту з кулею
8 лютого 2023, 13:21Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
Після того, як США збили китайську розвідувальну кулю, Пекін відмовляє у комунікації з Вашингтоном. Схоже, обговорювати ситуацію Китай не має наміру.
Так, китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Він хотів зв'язатись з китайським колегою Вей Фенге.
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США й далі намагатимуться зв'язатись з Китаєм
У Пентагоні наголошують, що лінія комунікації між нашими військовими є особливо важливою в такі моменти. Попри те, що Китай відхиляє дзвінки, Пентагон продовжить спроби.
До речі, державний секретар Ентоні Блінкен скасував поїздку до Пекіна минулих вихідних після того, як кулю помітили у повітряному просторі США.
Збиття розвідувальної кулі у США: що відомо
- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки, за словами президента Джо Байдена, вичікували момент.
- Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".