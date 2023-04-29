Робота на майбутнє: чи буде спецпредставник Китаю схиляти до чогось Україну

Днями Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яка тривала годину. Також Китай відправить свого спецпредставника до України, ним став колишній посол Росії Лі Хуєй.

Зараз світові дипломати намагаються домовитися між собою у сенсі спільних дій щодо Росії, так, наприклад, Китай відмовився постачати їй зброю. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог переконаний, що представник Китаю, який вирушить до України, не буде тиснути на владу і схиляти її до певного рішення, адже це не в його компетенції.

Цей дипломат буде вислухувати нас і намагатиметься формувати позицію. Я підозрюю, що спільно не з Росією в цій ситуації, а з Європейським Союзом,

– прокоментував спікер.

Дійти згоди мають чотири країни

Китайці, як і всі розуміють, що зараз перемовини між Росією та Україною неможливі, адже немає спільного базису, Росія просто не погодиться на обов'язкові умови України.

Всі, хто виявляв бажання бути посередником між Україною та Росією, наприклад, Туреччина, Ізраїль, Бразилія говорили про це на перспективу. Зараз, акцентував експерт, є чотири основних гравці: Китай, Євросоюз, Велика Британія та США, які є постійними членами Радбезу ООН.

Це 4 країни, які загалом несуть відповідальність за цей світ, за його безпеку. Бо вони підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Вони відповідають за те, що ми повинні бути під їхнім захистом, коли на нас напала ядерна країна,

– зауважив Шейтельман.

Він переконаний, якби ці країни сформували один спільний документ, навіть, якби його одразу не відписала Україна та Росія, але б ці країни були з ним згодні – це було б великим кроком вперед для них.

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Спільний план дій

Своєю чергою Україна в цей час має покращувати свою позицію на фронті, аби в цьому документі було якомога більше вигідних умов саме для нас.

Шейтельман переконаний, що приїзд китайського представника до України – це робота на майбутнє. До того ж не обов'язково після цього він полетить до Москви, погоджувати деякі пункти з Росією. Адже раніше Путін відмовився підписувати із Китаєм будь-який їхній варіант.

Зараз світові лідери не зможуть домовитися з Росією та Україною, максимум, що вони можуть зробити – це домовитися між собою, щоб мати спільну базу. В такому разі в них може з'явитися спільний план дій. Наприклад, повністю ізолювати Росію в торгівлі. Однак в такому випадку всі країни спільно повинні вирішити, до чого конкретно вони хочуть змусити Росію, резюмував політтехнолог.

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