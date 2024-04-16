Тримає Кремль на короткому повідку: чому Китай підтримує зв'язки з Росією

У китайського лідера Сі Цзіньпіна на початку травня запланований візит до кількох європейських країн. Перемовини стосуватимуться налагодження відносин Китаю з ЄС, зважаючи на те, що Сі Цзіньпін не припиняє економічні зв’язки з Росією.

Про це розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що Китай не може повністю обірвати зв'язки з Росією. Сі Цзіньпін розуміє, що росіяни можуть стати некерованими й робити те, що не влаштовує Китай.

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Позиція Китаю

Політолог припустив, що Росія може використати тактичну ядерну зброю. Китай цього панічно боїться, бо для них це страшний прецедент.

Китай має дуже слабкий ядерний потенціал порівняно з Росією чи США. Йому не потрібна така історія. Тому Китай тримає Росію на короткому повідку,

– сказав Ігор Рейтерович.

Економічна вигода

Сі Цзіньпін має серйозну економічну вигоду для своєї країни, підтримуючи зв’язки з Кремлем. Він експлуатує та прив’язує до себе Росію.

Китайський лідер веде перемовини з Європейським Союзом та США, але й одночасно передає сигнали Росії про те, що він на її боці. Китай говорить, що війна повинна завершитись так, щоб і Україна, і Росія були задоволені, щоб досягти "справедливого" миру для обох сторін.

Це позиція Китаю, яка не змінюється десятиліттями. Її треба враховувати, але завжди є шанс цю позицію змінити й зробити так, щоб він (Китай – 24 Канал) більш прихильно ставився до європейських ініціатив, ніж до Росії,

– підкреслив Рейтерович.

Відносини Китаю та Росії