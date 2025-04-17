Раніше окупанти "волали", що їм не вистачає: яку зброю на території Росії може виробляти Китай

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Китай не лише постачає Росії зброю, зокрема порох та артилерію, а виробляє її на території країни-агресорки. Мовиться про зброю, яку недавно росіяни почали застосовувати дуже активно.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що Росія дуже стрімко почала наздоганяти український військових у кількості безпілотників. Україна повинна висвітлювати таку співпрацю для допомоги від партнерів.

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Без допомоги Китаю цього б не сталось

За словами військового експерта, ще донедавна Україна була однією з лідерів серед використання дронів на лінії фронту та випереджала в цій сфері російських окупантів. Українські безпілотники були ефективнішими та завдавали максимальної шкоди ворогу.

Однак зараз ситуація змінилась – російські військові почали активно використовувати дрони на оптоволокні та отримують перевагу в цій компоненті.

Звідки взялась велика кількість сучасних технологій та виготовлених виробів? Відповідь очевидна – без допомоги третьої країни точно не обійшлось,

– наголосив він.

Селезньов зазначив, що висновки мають робити українські спецслужби та розвідка. Однак Росія дуже легко видає себе – ще "вчора" нарікала та "волала", що не може вийти хоча б на паритет щодо дронів, а тепер має досить серйозні напрацювання.

Цікаво! Зеленський також зауважив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії мав розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прямо запитував його про постачання зброї до Росії. Тоді китайська сторона пообіцяла Україні, що не відправлятиме і не продаватиме її росіянам.

Ба більше, зараз окупанти починають випробовувати дрони морського базування. Вони є відповідниками українських Magura V5 xb Sea Baby.

Військовий експерт додав, що Україна повинна розголошувати про співпрацю Китаю та Росії, особливо повідомляти про це європейським країнам-партнерам. Ворог повинен відчути, що війна прийшла і до нього на територію завдяки "добрим дронам" та "бавовні".

Нагадаймо, що відносини Москви та Пекіну не закінчуються на зброї. Так, в лавах російської армії воюють кілька сотень громадян Китаю, про що повідомив президент України. Кремлю було недостатньо солдатів із КНДР і тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи ще одну націю.