Протистояння між США та КНР: яких заяв від Китаю чекають на Мюнхенській конференції

Чергова Мюнхенська конференція з безпеки пройде 17 — 19 лютого 2023 року. До неї приєднається і Китай в особі головного дипломата Ван І.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він наголосив, що Китай – це глобальний гравець, від якого залежить не лише економічна спроможність, але і безпека соціальних, економічних та військових світових блоків.

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З'явилася інформація, що китайський дипломат Ван І з візитом прибуде до Європейського Союзу та Росії. Також відвідає Францію, Італію та Угорщину.

Європа очікує заяв Китаю

За словами Вігірінського, якщо з офіційним візитом відправиться Ван І, це буде надзвичайно високим рівнем представленості Китаю. Ван І вже не міністр закордонних справ, нині він обіймає посаду в Комуністичній партії і відповідає за формування зовнішньої політики.

Політолог зауважив, що від Китаю залежать очікування європейських країн по можливому військовому протистоянні між США та Китаєм у Південнокитайському морі.

Як наслідок вони повинні почути одне одного, бо постраждають всі,

– переконаний мовець.

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Чого очікувати від Китаю

Політолог зауважив, Вікторія Нуланд говорила, що від війни в Україні страждає ринок продовольства, натомість він переконаний, що від війни за Тайвань чи протистояння з Китаєм постраждає 50% світової торгівлі.

Вігірінський вважає, що візити Ван І можуть переконати, що Китай не несе небезпеки Північноатлантичному альянсу, або навпаки європейці зрозуміють, що, мають певні зобов'язання колективної безпеки з США. Тож їм потрібно готуватися до можливої участі в цьому протистоянні в перспективі 2 – 3 років.

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