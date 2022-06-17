Китай воліє підтримувати Росію та повторює її пропаганду, – Держдеп

Китай, попри запевнення, що не стоїть на боці Росії у війні проти України, на ділі доводить інше. Про це свідчить бодай той факт, що в країні поширюють пропагандистські наративи країни-агресорки.

На цьому наголосив речник Держдепу США Нед Прайс. Він підкреслив, що офіційний Пекін аж ніяк не зберігає обіцяний ним нейтралітет, передає 24 канал.

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Китай зробив свій вибір на користь Росії

Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж таки зробив свій вибір,

– наголосив він.

Нед Прайс зауважив, що упродовж понад трьох місяців повномасштабної війни Китай обирає сторону Росії. І це попри всі ті звірства, убивства й насильства, які чинять російські загарбники. Ба більше, офіційний Пекін не змінив свою думку навіть після ризику глобальної продовольчої катастрофи.

Речник Держдепу підкреслив, що у Китаї транслюють пропагандистські російські наративи. І це, на його думку, – тривожний дзвіночок. Адже величезна країна поширює в маси інформацію, яка не має нічого спільного з правдою.

Ба більше, Росія та Китай мають ще одну спільну рису у цей момент. Обидві держави не дотримуються своїх зобов'язань, які на них накладає членство у Раді Безпеки ООН.

У Китаї не реагують на звірства Росії

Прайс підкреслив, що саме заперечення звірств, які чинять російські військові на території України – чергове свідчення того, на чиєму боці Китай. Причому у країні вибір зробили свідомо, адже інформація про жахіття, які приносить з собою "русскій мір" є у вільному доступі. Тож її в офіційному Пекіні або не хочуть бачити, або вдають, що не бачать.

Не в останню чергу речник Держдепу пригадав телефонну розмову Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним. Вона відбулась напередодні. І свідчить про те, що Китай аж ніяк не дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. А відповідні меседжі, які лунають з Пекіну регулярно, – "порожні заяви".

Сі Цзіньпінь пообіцяв підтримувати Росію

Детальніше пройдемось по телефонній розмові очільників Китаю і Росії. У ній Сі Цзіньпінь пообіцяв Володимирові Путіну, що у Пекіні підтримуватимуть Москву у питаннях суверенітету та безпеки.

Водночас він додав, що над врегулюванням "кризи" в Україні повинні "відповідним чином" працювати усі сторони. Президент Китаю підкреслив, що країна готова посприяти регулюванню цієї ситуації.

Такі заяви свідчать про те, що в Китаї не вважають Росію винною у війні проти України. Інакше б риторика відрізнялась. Але слід розуміти, що від Пекіну чути щось інакше було б просто неможливо, адже у Росії та Китаю давно та тісно налагоджені економічні зв'язки.

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