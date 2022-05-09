Китай впливає на Путіна, щоб той не тягнувся до ядерної кнопки, – Гудков

Китай займає нейтральну позицію у війні Росії проти України. На думку експертів, китайці впливають на Володимира Путіна, щоб той не почав ядерну війну.

Таку думку 24 каналу висловив колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

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За його словами, китайці зараз дуже впливають на Путіна, щоб він не тягнувся до ядерної кнопки.

Я не можу навести ніяких фактів у підтвердження цього, але, на мою думку Китай готовий дуже сильно вдарити Путіну по руках, як тільки він потягнеться до ядерної кнопки,

– заявив Гудков.

Ексдепутат вважає, що Китаю абсолютно не потрібна ядерна війна, тому Китай зараз сильно на це впливає.

"Може й дійсно роль Китаю у збереженні всієї цивілізації. Я бажаю китайцям жорсткіше тиснути на Кремль, бо там розуміють лише силу", – додав він.

Геннадій Гудков про позицію Китаю та парад у Росії:



Позиція Китаю щодо війни в України: останні новини

В США заявили, що можливий альянс Росії та Китаю є дуже небезпечним. Через це Держдепартамент США надаватиме Конгресу звіти з детальним описом дій Китаю щодо Кремля.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Китаю запевняють, що вони не хочуть третьої світової війни. Представник відомства Ван Веньбінь сказав про потребу зміцнити глобальну безпеку.

Раніше у Держдепі США заявили, що занепокоєні китайською підтримкою російської агресії в Україні. Проте речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що немає ознак того, що Китай надає Росії зброю.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що Китай відвертається від Росії та Білорусі. Натомість переорієнтовується на так звані країни південного шляху.

А російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що через санкції Росія стала залежною від Китаю, адже більшість країн обмежили співпрацю з країною-агресором. А згодом Китай може забрати собі деякі території Росії.

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