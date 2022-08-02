Китай закриває повітряний простір у напрямку Тайванської протоки для цивільних літаків

2 серпня 2022 , 17:13
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Джерело:

Cnbctv 18

Пекін закрив повітряний простір Фуцзянь, що поблизу Тайваню. Це сталось перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Державні китайські ЗМІ пишуть, що простір закрили начебто в рамках військових навчань, які проводять в області.

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Польоти в аеропортах кількох міст провінції Фуцзянь, включаючи Сямень, Фучжоу та Цюаньчжоу, були частково скасовані.

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Тим часом винищувачі Тайваню супроводжують борт Пелосі. Як повідомляє газета "Цзию шибао", в аеропорту на Тайвані, куди має прибути спікерка, зняли маскувальні чохли з гармат зенітних.

Крім того, тайванське телебачення повідомило про введення в країні другого рівня тривоги.

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Автор: Ольга Музика