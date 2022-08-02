Китай закриває повітряний простір у напрямку Тайванської протоки для цивільних літаків

Пекін закрив повітряний простір Фуцзянь, що поблизу Тайваню. Це сталось перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Державні китайські ЗМІ пишуть, що простір закрили начебто в рамках військових навчань, які проводять в області.

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Польоти в аеропортах кількох міст провінції Фуцзянь, включаючи Сямень, Фучжоу та Цюаньчжоу, були частково скасовані.

Тайвань оголосив другий рівень тривоги

Тим часом винищувачі Тайваню супроводжують борт Пелосі. Як повідомляє газета "Цзию шибао", в аеропорту на Тайвані, куди має прибути спікерка, зняли маскувальні чохли з гармат зенітних.

Крім того, тайванське телебачення повідомило про введення в країні другого рівня тривоги.

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Спікерка Палати представників США вже невдовзі може відвідати Тайвань. По обіді літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув в сторону острова.

Цього візиту не було в її офіційному плані під час турне в Азії. Це спричинило напругу в Тайванській протоці. Китай погрожує розгорнути військову кампанію проти Тайваню.

США теж переміщають ближче до Тайваню техніку. Зокрема, авіаносці та великі літаки. У Білому домі готують план безпеки для спікерки Пелосі.

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