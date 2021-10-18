Китай засудив США та Канаду через військові кораблі в Тайванській протоці
Джерело:The Guardian
Китайські військові засудили Канаду та США за військові кораблі у Тайванській протоці. Вони вважають, що країни хочуть посилити напруженість.
У Китаї переконані, що США та Канада змовилися, відправивши кораблі в тайванські води. Командування східного театру Народно-визвольної армії Китаю також заявило, що їхні війська стежили за кораблями країн, поки вони там перебували.
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Китайські військові вважають, що США та Канада намагаються спровокувати проблеми. У такий спосіб вони ставлять під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці.
Вони також заявили, що Тайвань є їхньою територією.
Тайвань – це частина території Китаю. Театральні сили завжди підтримують високу бойову готовність і рішуче протистоять усім загрозам і провокаціям,
– мовиться у повідомленні.
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