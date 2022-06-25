Китай заявив про спроби повернути Тайвань будь-яким способом

25 червня 2022 , 16:52
Читать новость на русском

Джерело:

Livre Noir

Посол Китаю у Франції заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами". Також він озвучив готовність до різних варіантів розвитку подій.

Лу Шайє сказав про це в ефірі видання Livre Noir. Інтерв'ю з дипломатом оприлюднили 23 червня, а згодом воно набуло розголосу. 

До теми Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

Що саме заявив посол Китаю

За словами Шайє, Китай планує все ж повернути країну до свого складу. Мовляв, це є незмінним прагненням і позицією його Піднебесної. 

Ми повернемо Тайвань усіма засобами, у тому числі військовими,
– сказав посол.

Слід зауважити, що раніше про готовність воювати за цю територію говорив міністр оборони Китаю. Він сказав, що це неодмінно станеться, якщо Тайвань оголосить незалежність. 

Головне про протиріччя США та Китаю щодо Тайваню 

Детальніше – чи готується Китай до війни: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак