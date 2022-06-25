Китай заявив про спроби повернути Тайвань будь-яким способом

Посол Китаю у Франції заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами". Також він озвучив готовність до різних варіантів розвитку подій.

Лу Шайє сказав про це в ефірі видання Livre Noir. Інтерв'ю з дипломатом оприлюднили 23 червня, а згодом воно набуло розголосу.

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Що саме заявив посол Китаю

За словами Шайє, Китай планує все ж повернути країну до свого складу. Мовляв, це є незмінним прагненням і позицією його Піднебесної.

Ми повернемо Тайвань усіма засобами, у тому числі військовими,

– сказав посол.

Слід зауважити, що раніше про готовність воювати за цю територію говорив міністр оборони Китаю. Він сказав, що це неодмінно станеться, якщо Тайвань оголосить незалежність.

Головне про протиріччя США та Китаю щодо Тайваню

Китай вважає Тайвань своєю провінцією. Водночас США виступають за незалежність країни та її можливість визначати свій вектор розвитку. Експерти вважають це продовженням холодної війни. Адже Піднебесну вважають головним опонентом Сполучених Штатів на світовій арені.

Нещодавно Джозеф Байден заявив, що його держава буде захищати Тайвань у випадку вторгнення Китаю на цей острів. Натомість у МЗС Китаю заявили, що висловлюють "рішуче невдоволення та рішучу опозицію" коментарям Сполучених Штатів.

14 червня стало відомо, що Китай може готуватися до спецоперації на Тайвані. Лідер Китаю Сі Цзіньпін уже підписав указ, який передбачає "невійськове" використання збройних сил.

Однак, ще у 2021 році стало відомо, що Штати і Японія розробили спільний військовий план захисту цих територій. Тому тривалий час аналітики вважають, що війна там, ймовірно, неминуча.

Нещодавно про це в ефірі 24 каналу говорив політолог Максимом Ялі. Він вважає, що цей конфлікт на тлі війни в Україні може розв'язати вже третю світову. Це може негативно вплинути на Україну, адже перемкне частину уваги. А нам зараз вкрай необхідна вся підтримка, яку надає цей партнер.

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