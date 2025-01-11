Якщо завтра буде війна за Тайвань, Китай легко знищить авіацію США у Тихому океані, – аналіз

Світ вступає в епоху високої турбулентності. Авторитарні країни, такі як Китай і Росія, спробують посилити свій вплив на інші держави та регіони. Експерти з'ясували, що у разі війни США програли б Китаю змагання в авіації.

Під час війни Китай міг би придушити або знищити критично важливу американську авіацію в Індо-Тихоокеанському регіоні набагато меншою кількістю ударів, ніж потрібно США та їхнім союзникам, щоб зробити те саме з військово-повітряними силами Пекіна. Про це йдеться в аналізі Інституту Гудзона, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Китай наразі перемагає США в авіаційному протистоянні

Автори звіту зазначають, що Китай працює швидше, ніж США, щоб зміцнити свої авіабази та диверсифікувати свою бойову авіацію в регіоні.

Американські аеродроми будуть вразливі у разі військового конфлікту, наприклад нападу КНР на Тайвань.

У звіті дослідники пишуть, що Китай "зробив значні інвестиції для захисту, розширення та зміцнення" своїх аеродромів і більш ніж удвічі збільшив свої захищені укриття для літаків і незакріплені індивідуальні укриття для літаків за останнє десятиліття. Китай також додав зони для руліжних доріжок і рамп. Усі ці зусилля фактично дають китайським військовим більше місць для захисту та запуску бойових літаків у потенційному бою.

У порівнянні з цим зусилля США були скромними. А потужність їх військового аеродрому, включно з аеродромами союзників у регіоні, становить приблизно одну третину від китайського.

Цей дисбаланс означає, що Китаю знадобиться набагато менше ракет або авіаударів, щоб нейтралізувати аеродроми США та союзників, ніж навпаки.

Превентивний удар, несподіванка важлива у китайській військовій доктрині, може застати США та їхніх союзників зненацька та дати Китаю перевагу в повітряних операціях. Китай може ініціювати конфлікт, якщо побачить можливість звести нанівець повітряну силу супротивника на злітно-посадковій смузі. Це цілком реально, зважаючи на те, що Пекін, ймовірно, прагне до реваншу після того, як його спроби стримати велике втручання США – скажімо, у тайванській кризі через Тайванську протоку або в назріваючій суперечці щодо островів Сенкаку, – зазнали невдачі.

Китай також не соромився своїх інвестицій у можливість здійснити такий удар. Пекін вклав значні кошти у свої ракетні сили, і щорічний звіт Пентагону про військову міць Китаю задокументував приголомшливе зростання кількості накопичених ракет і пускових установок.

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У конфліктах і операціях повітряних сил на Близькому Сході американські військові мали можливість безперешкодно розгортати аеродроми, але в тихоокеанському регіоні загрозливе середовище інше. Війна з Китаєм була б зовсім інакшою.

Але, незважаючи на значне занепокоєння як у Пентагоні, так і у Вашингтоні щодо вразливості американських авіабаз, збройні сили США приділяли відносно мало уваги протидії цим загрозам порівняно з їхньою зосередженістю на розробці сучасних літаків. Старі та нові літаки відрізняються в повітрі, але однаково вразливі на землі.

Війна в Україні та триваючі бої на Близькому Сході показали, що аеродроми є першочерговими цілями.