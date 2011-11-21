Китай хоче кредитувати Україну замість МВФ

Україна отримала пропозицію китайського центробанку надати країні кредит замість коштів МВФ.

Про це виданню "Комерсант-Україна" розповіло поінформоване джерело в НБУ.

Нагадаємо, 18 листопада Міжнародний валютний фонд оприлюднив звіт щодо результатів програми stand-by в Україні, в якому говориться, що Україні бракує відповідальної влади для ефективної співпраці.





Програма stand-by, відкрита в 2008 році, дала лише короткострокові позитивні результати, але масштабного поліпшення економічної ситуації в Україні не відбулось. Після проведеного аналізу фахівці МВФ дійшли висновку, що українські чиновники не мають чіткого розуміння, якою має бути стратегія економічного розвитку.

Нагадаємо, що цього року Україну так і не отримала запланованого траншу від міжнародної фінустанови. Крім того, місія Міжнародного валютного фонду, яка нещодавно працювала в Україні над питаннями консультацій щодо валютного режиму, завершила роботу без укладання угоди. Місія також не змогла домовитися з українською стороною про перегляд програми stand-by.