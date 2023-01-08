У Китаї вантажівка врізалась у похоронну процесію: 17 загиблих та багато поранених

8 січня 2023, 11:28
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Джерело:

CCTV

У китайській провінції Цзянсі трапилась масштабна аварія. Там вантажівка врізалась у похоронну процесію.

За попередніми даними, ще немає даних про причини ДТП. Та є інформація, що зіткнення відбулось за межами міста Наньчан, що на південному сході Китаю. 

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Що відомо про аварію в Китаї

За даними бригади організації дорожнього руху Бюро громадської безпеки округу Наньчан, в ніч проти 8 січня орієнтовно о 00:49 сталася велика аварія на ділянці села Таолін в окрузі Наньчан.

Внаслідок аварії 17 загиблих і 22 поранених. Постраждалих вчасно відправили до лікарні для надання медичної допомоги,
– повідомили в бригаді. 

Додали, що наразі ще причина аварії невідома, проте її встановлюють. Місцеве видання Jimu News, яке пов'язане з державною Hubei Daily написало, що аварія трапилась, коли вантажівка врізалася в похоронну процесію.

За даними місцевих мешканців, жертви аварії – люди з села Таолін, які перебували біля дороги. Вони мали відправитись в крематорій в неділю вранці. Щодо поранених, то про їх стан нічого невідомо. Однак місцевий мешканець розповів виданню, що місце аварії вже прибрали. 

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Окрім того, орієнтовно через годину після аварії місцева дорожня поліція попередила водіїв, що в цьому районі туманна погода.

"Видимість на дорозі погана, що може легко спричинити дорожньо-транспортні пригоди", – мовиться в повідомленні. 

Через погану видимість водіїв закликали їхати обережно та тримати дистанцію з автомобілями, не йти на обгін та бути уважними з пішоходів. 

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Автор: Діана Квасневська