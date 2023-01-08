У Китаї вантажівка врізалась у похоронну процесію: 17 загиблих та багато поранених
Джерело:CCTV
У китайській провінції Цзянсі трапилась масштабна аварія. Там вантажівка врізалась у похоронну процесію.
За попередніми даними, ще немає даних про причини ДТП. Та є інформація, що зіткнення відбулось за межами міста Наньчан, що на південному сході Китаю.
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Що відомо про аварію в Китаї
За даними бригади організації дорожнього руху Бюро громадської безпеки округу Наньчан, в ніч проти 8 січня орієнтовно о 00:49 сталася велика аварія на ділянці села Таолін в окрузі Наньчан.
Внаслідок аварії 17 загиблих і 22 поранених. Постраждалих вчасно відправили до лікарні для надання медичної допомоги,
– повідомили в бригаді.
Додали, що наразі ще причина аварії невідома, проте її встановлюють. Місцеве видання Jimu News, яке пов'язане з державною Hubei Daily написало, що аварія трапилась, коли вантажівка врізалася в похоронну процесію.
За даними місцевих мешканців, жертви аварії – люди з села Таолін, які перебували біля дороги. Вони мали відправитись в крематорій в неділю вранці. Щодо поранених, то про їх стан нічого невідомо. Однак місцевий мешканець розповів виданню, що місце аварії вже прибрали.
Масштабна аварія у Китаї: дивіться відео
Окрім того, орієнтовно через годину після аварії місцева дорожня поліція попередила водіїв, що в цьому районі туманна погода.
"Видимість на дорозі погана, що може легко спричинити дорожньо-транспортні пригоди", – мовиться в повідомленні.
Через погану видимість водіїв закликали їхати обережно та тримати дистанцію з автомобілями, не йти на обгін та бути уважними з пішоходів.
Коротко про останні аварії
- 4 січня у США люди вижили після падіння авто з 76-метрової скелі. Живими вдалось залишитись двом дорослим та двом дітям – 4-річній дівчинці та 9-річному хлопчику.
- У цей же день у Львівській області п'яний хлопець влетів у зупинку на краденому авто. 22-річний хлопець на авто збив пішохода. На жаль, чоловік загинув, а водію загрожує до 10 років тюрми.
- На жаль, 5 січня померла дівчина, яка потрапила в аварію 4 грудня. Тоді рейсовий автобус "Луцьк-Нововолинськ" зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАН. На жаль, 18-річна Дарина Кузьмук так і не прийшла до тями.