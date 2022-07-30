У Китаї оголосили військові навчання біля побережжя напроти Тайваню: Пекін перекидає ППО

Китай оголосив про нові навчання, які пройдуть біля китайського побережжя. Мовиться про територію навпроти Тайваню.

Навчання почались вже у суботу, 30 липня. Перед цим Тайвань підняв у небо винищувачі через навчання Китаю та ймовірний візит Пелосі.

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Китай почав нові навчання

Китай заявив, що в суботу (мовиться про 30 липня – 24 канал) проводить військові навчання біля свого узбережжя навпроти Тайваню після того, як попередив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відмовитися від можливих планів відвідати острів, який Пекін вважає частиною своєї території,

– мовиться у повідомленні.

Також Управління морської безпеки заявило, що попередило кораблі уникати цього району. Окрім того, помітили, що китайські системи ППО рухались до провінції Фуцзянь, яка є сусідньою з Тайванем.

"Це ЗРК HQ-22 народно-визвольної армії Китаю, який призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників середнього та важкого класів, крилатих ракет та інших аеродинамічних цілей", – мовиться в повідомленні.

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До ймовірного приземлення літака з Ненсі Пелосі на острів Тайвань залишались лічені години.

Що цьому передувало

Після заяви про ймовірний візит Ненсі Пелосі до Тайваню, Китай пригрозив США. У країні натякнули на військову загрозу.

Тур на чолі з спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі почався 29 липня. Офіційна делегація Конгресу США на чолі з Пелосі відвідає країни Азії, які є союзниками США – Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур.

Проте не відомо, чи поїде Ненсі Пелосі на Тайвань. Видання написало, що у маршруті 29 липня візит до Тайваню вказано як "попередній".

На цьому тлі Китай почав морські навчання. Політолог Микола Давидюк пояснив, що не просто Китай кидає виклик США, кидають автократії. І це вже третя світова війна. Світ сьогодні у страху її початку вже дійшов до середини.

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