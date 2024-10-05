У Китаї затонув атомний підводний човен: чому це сталось

Навесні 2024 року затонув новітній китайський атомний підводний човен. Новина донедавна була засекреченою. Цей провал може залишити негативний слід на іміджі Китаю, адже показує, що країна не настільки потужна, як хоче здаватись.

Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Річард Кемп, зазначивши, що така подія показує вразливість КНР. Він пригадав подібний інцидент, який трапився із російським атомним підводним човном "Курськ".

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"Обидві країни начебто вважають себе дуже сильними, але такі випадки показують їхню слабкість", – сказав Річард Кемп.

Переоцінені можливості

Полковник британської армії у відставці зауважив, що на Заході часто помилково думають, що Росія, Китай та Іран – це військові гіганти, проте є багато ознак, що часто це хибні переконання.

Під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми бачили провал політичної волі на Заході. Це призвело до дуже боязкої реакції на те, що робить Росія,

– підкреслив він.

Річард Кемп вважає, що Захід не змінив своїх поглядів від початку війни в Україні. На жаль, там поки не розуміють, що "умиротворення – провокує, а сила – стримує".

Неправильно також і недооцінювати свого ворога, але й небезпечно переоцінювати його. Наприклад, якщо спалахне конфлікт з Китаєм, то європейцям доведеться взяти на себе частину тягаря у Європі, адже США витрачатимуть велику кількість ресурсів на відносини з Пекіном. А Захід до цього не готовий,

– зазначив полковник британської армії у відставці.

Він додав, що поєднання недооцінки та переоцінки своїх ворогів може призвести до проблем у майбутньому.