Бізнес на крові: Китай "приймає" у себе корабель, який постачає до Росії зброю з Північної Кореї

Китай надає причал для російського вантажного судна, яке причетне до поставок північнокорейської зброї до країни-агресорки. Журналісти викрили злочинну кооперацію Москви та Пекіну.

Як показують супутникові знімки, російське судно "Ангара" стоїть на якорі у китайському порту в східній провінції Чжецзян з лютого 2024 року.

Дивіться також Росіяни готові воювати на одному напрямку: який сценарій розглядають

Кривава співпраця Китаю і Росії

Раніше аналітичний центр у Британії (RUSI) виявив, що корабель "Ангара" з серпня 2023 року щонайменше 11 разів перемістило між північнокорейським портом Раджин і російськими портами тисячі контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси.

Це черговий доказ того, що Китай продовжує активно допомагати Росії у відновленні її військового потенціалу та армії, яку Кремль використовує для агресії проти України.

Саме посилення підтримки Москви з боку Пекіну змусило держсекретаря Ентоні Блінкена прибути до китайської столиці 24 квітня. У Держдепі раніше вже заявляли, що Вашингтон не буде "сидіти осторонь", якщо Китай й надалі сприятиме збройним зусиллям Росії в Україні. Там закликали китайців до виконання зобов'язань перед ООН, які забороняють реєстрацію будь-яких суден, залучених до незаконної діяльності.

Загроза висока

Після того, як США запровадили санкції проти Росії за вторгнення в Україну, саме Китай є основним постачальником російської ОПК.

Серед китайської допомоги — верстати, мікроелектроніка, технології БпЛА і нітроцелюлоза, яка використовується для виробництва пороху.

У Вашингтоні заявляють, що нинішній рівень підтримки Кремля з боку Китаю є дуже високим, попри те, що Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною щодо російсько-української війни.

У США впевнені що успіхів у певних операціях на фронті Росія досягла завдяки допомоги з Китаю.