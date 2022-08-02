У Китаї відповіли, чи готові першими застосувати ядерну зброю

Китай пояснив, чи готовий він першими застосувати ядерну зброю. Країна пояснила, що вона дотримується стратегії самооборони в цій сфері.

Відповідну заяву розповів директор департаменту з контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цун. Перед цим Китай розпочав військові навчання біля Тайваню.

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Китай заявив, що не застосовуватиме зброю першим

Китай дотримується шляху мирного розвитку і ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин,

– пояснив Фу Цун під час конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також він додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Що цьому передувало

Днями відбулась конференція країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу пояснив, що Північна Корея готує сьомі ядерні випробування. Саме тому США посилять військову присутність у Тихоокеанському регіоні.

Натомість Ентоні Блінкен пояснив, що Сполучені Штати Америки зберігають ядерний потенціал, щоб стримувати напади інших країн. Він пояснив, що це може статись, коли буде мовитись про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

Генсек ООН попередив, що світ перебуває за крок до ядерного знищення.

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