Без жодних пояснень: у Китаї звільнили главу Міноборони, який загадково зник

Китай відсторонив генерала Лі Шанфу від посади міністра оборони і державного радника. Це стало другою за три місяці зміною вищого керівництва країни.

Цинь Ган, якого в липні усунули з посади міністра закордонних справ, у вівторок також був позбавлений посади державного радника. Ймовірними причинами зникнення Цінь Гана називали корупційний скандал, політичну боротьбу та навіть коханку.

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Лі Шаньфу зник з поля зору громадськості два місяці тому

Державний телеканал CCTV повідомив, що вищий законодавчий орган Китаю, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, схвалив усунення обох чиновників.

Жодних пояснень про відставки Лі Шаньфу й Цинь Гана не було надано. У Китаї наразі не знайшли наступника Лі, що залишило країну без міністра оборони.

Китай готується прийняти іноземних представників оборонних відомств на Пекінському форумі Сяншань 29 – 31 жовтня.

Лі Шаньфу зник з поля зору громадськості два місяці тому. Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Лі Шаньфу пропав безвісти.

Видання South China Morning Post зазначає, що відставка Лі відбулася після тижнів спекуляцій щодо долі генерала, який перебуває під санкціями США і якого не бачили на публіці з кінця серпня.

Неясно, чи означає відставка Лі подальші пертурбації в армії, яка переживає найдраматичнішу модернізацію в історії Китаю. Сі поставив перед збройними силами Китаю мету стати провідною військовою силою світу до 2049 року, що означає досягнення паритету зі США,

– резюмує South China Morning Post.

Комітет також призначив Інь Хецзюня міністром науки і технологій Китаю, а Лан Фоана – міністром фінансів.

Додамо, що Лі обіймав посаду міністра оборони Китаю з березня 2023 року. Газета Financial Times повідомляла, що уряд США вважає, що Лі перебуває під слідством. Водночас у Wall Street Journal повідомили, що китайська влада на початку вересня забрала Лі для допиту.