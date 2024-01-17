ЗМІ пишуть, що китайська делегація відмовилася від зустрічі із Зеленським: що каже політик

Видання Politico припустило, що китайська делегація навмисно уникала контактів із українською стороною у Давосі. Зеленський пояснив, чому не зустрівся із представниками Пекіна.

Так, у ЗМІ зазначили, що перед початком форуму у швейцарському Давосі Київ розраховував, що представників Китаю вдасться залучити до зустрічі по формулі миру, а президенту Зеленському провести переговори із прем'єром Китаю Лі Цяном. Водночас ні того, ні іншого не відбулося через суперечливу позицію Пекіна.

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Російський слід

Журналісти, посилаючись на анонімні джерела серед високопосадовців США, наголосили, що ухилення Китаю від зустрічі із Зеленським та його делегацією ознака того, що він не планує допомагати у розв'язанні збройного конфлікту між Україною та Росією.

Ба більше, така поведінка Пекіна наштовхує на думку, що він став на бік Росії, якій вже поставляє товари військового призначення.

За повідомленням медіа, Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у рамках форуму у Давосі. У такий спосіб він начебто відреагував на заклик Росії припинити дипломатичні зв'язки з Україною.

Натомість українська сторона повідомила, що переговори із китайцями не були передбачені за розкладом, і про них начебто ніхто ні в кого не просив.

У ЄС водночас заявляли, що зустріч Лі і Зеленського на полях форуму була б позитивним кроком.

Зеленський відповів, чому не зустрівся із Лі

Під час спілкування із журналістами у Зеленського поцікавилися, чому зустрічі із китайською стороною так і не відбулося.

Я не зустрічався з китайцями, бо тут немає лідеру Китаю. Тут є прем’єр. І тоді наш прем’єр може зустрітися із китайським. Я з радістю зустрівся б із лідером Китаю. Наскільки я знаю, Сі Цзіньпін приймає рішення, а в Україні я приймаю рішення... Мені не потрібні будь-які діалоги, мені потрібні важливі рішення від лідерів, які мають право і приймають ці рішення,

– заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно просуватися до реалізації формули миру. Він нагадав, що вже мав розмову із Сі і висловив сподівання, що спілкування між країнами продовжиться.

Швейцарія готова провести саміт миру