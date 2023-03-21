Китайська заміна західним компаніям: що Путін і Сі наобіцяли один одному під час переговорів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви з триденним візитом. Це перший приїзд закордонного лідера до Росії після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

У Кремлі 21 березня розпочалися переговори Путіна та Сі Цзіньпіна в розширеному складі. Про це розповіли російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

З російського боку до перемовин долучилися віцепрем'єри, міністри економічного блоку, глави "Росатома" і "Роснефти".

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Що Путін і Сі пообіцяли один одному під час переговорів

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що Путін після переговорів із Сі Цзіньпіном не планує зустрічатися з Байденом. За словами російського диктатора, під час перемовин у вузькому складі відбувся змістовний і відвертий обмін думками.

Він вважає, що Росії та Китаю варто обговорити практичні аспекти взаємодії в різних галузях. Путін навіть описав кілька намічених спільних ініціатив і планів розвитку, зокрема студентські обміни, спортивні заходи, суднобудування, імпортозаміщення і торгівлі.

Російський бізнес у змозі задовольнити потреби Китаю в енергоносіях, що зростають, як за контрактами, так і більше,

– вважає російський президент.

Москва також "готова підтримати" китайський бізнес у заміщенні підприємств, які залишили Росію.

Попри вторгнення Росії в Україну та санкції, які запровадили проти країни-агресорки, товарообіг Москви та Пекіна у 2022 році досяг рекорду, перевищивши 200 мільярдів доларів. Путін дуже розраховує на подальшу економічну співпрацю. Зокрема, він розповів що:

Практично всі параметри домовленості про новий газопровід із Росії до Китаю через Монголію узгоджено.

Обсяг поставок російського газу до Китаю до 2030 року становитиме щонайменше 98 мільярдів кубометрів плюс 100 мільйонів тонн СПГ.

Кремлівський диктатор очікує зростання поставок російського продовольства на китайський ринок.

Окрім цього, Росія і Китай нібито можуть стати світовими лідерами в галузі IT і штучного інтелекту.

Китай став провідним партнером Росії у господарському освоєнні Далекого Сходу.

Москва і Пекін готові створити спільний робочий орган з розвитку Північного морського шляху.

Росія виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з іншими країнами.

Путін, як завжди, перекладає відповідальність за всі свої біди на країни Заходу. Мовляв, тепер вони намагаються використовувати спорт "у непристойних цілях" як інструмент тиску.

Своєю чергою, Сі Цзіньпін також почав розповідати про успішну співпрацю між країнами та помітні результати. Зокрема, він наголосив на стрімкій реалізації національних цілей розвитку і заявив про "готовність окреслити план розвитку двосторонніх відносин і практичного співробітництва в питаннях інтересів процвітання Китаю і Росії".

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Коротко про візит Сі Цзіньпіна