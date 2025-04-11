Експосол України в США відповів, як Україна може використати полонених китайців

Україна взяла в полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії. І реакція Китаю на цю тривожну ситуацію вийшла досить несподіваною.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що ситуація з полоненими китайцями виходить далеко за рамки того, як Китай взаємодіяв з Росією раніше. КНР постачає товари для країни-агресорки та закуповує її енергоресурси, що дає можливість Кремлю фінансувати війну. А присутність китайських громадян зі зброєю в Україні – це "бомба".

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Як Україні далі взаємодіяти з Китаєм

Як наголосив Чалий, дехто може говорити, що нічого такого тут немає. Адже Росія застосовує найманців. Але ситуація тут інша. Насамперед це участь у війні на боці агресора, що дуже важливо в контексті Статуту ООН.

Також Китай постійно розповідає, що вони рівновіддалені і підтримують мир. Але китайські громадяни зі зброєю – це явно хід не в бік закінчення війни. Якщо ще й виявиться, що там воює хтось з регулярної армії КНР, то ситуація стане ще напруженішою.

У цьому контексті досить несподіваною виявилася позиція Китаю. Речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь почав розповідати, що вони нічого не знають про своїх громадян, які воюють на боці ворога. Такі собі "зелені чоловічки", як це робила Росія в Криму у 2014 році.

Хоча вони цілком могли визнати, що країна-агресорка вербує їхніх громадян. І після того обірвати ці "канали". Але Китай на це взагалі не пішов. Вони зайняли жорстку позицію.

Найкраще у такому випадку було б вирішити цю проблему непублічно. Якщо все пішло ось так, то роблю висновок, що китайська сторона не пішла на співпрацю без опублікування. Тут тонкі речі. Зараз все це назад не "запхаєш",

– сказав Чалий.

Якщо Китай зайняв таку позицію, то Україні варто було б підняти питання участі китайських громадян у війні на рівні Ради безпеки ООН. Важливо надати міжнародній спільноті підтверджені докази. Це будуть неприємні дії щодо Китаю. Але вони самі вже пішли на жорсткі кроки.

Думаю, що нікому на європейському континенті не потрібні озброєні китайці. І Франції, яка зараз головує в Радбезі ООН, і Великій Британії, і США. Треба зараз це питання ставити. Інакше прийде ще 20 тисяч китайців. А керівництво Китаю почне розповідати, що не знає, звідки вони взялися. Що тоді робити? Якщо Китай робить цю історію гучною, то треба відповідати гучно,

– зазначив Чалий.

Додамо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має підтверджені дані про 155 китайців, які воюють проти нашої держави. Їх може бути більше. Росія намагається компенсувати втрати, залучаючи не лише північнокорейців, але й китайців.