Китайські вчені створили унікальний тип паперу

У Китаї вчені створили багаторазовий папір для друку, з якого можна стерти текст та зображення.

Про це повідомляє видання Nature Communications.

Відомо, що новий папір – це багатошаровий пласт полімерів, просочений хімічними речовинами. Чорнило для звичайного принтеру створили завдяки розведенню у воді солей металів.

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За словами дослідників, хімікати вступають в реакцію з розчином солей металів. Таким чином утворюються сім кольорів. Оптичні властивості розробники багаторазового паперу покращили завдяки додаванню флоурену.

Китайські науковці поділились результатами випробувань новинки. Так, багаторазовий папір почав втрачати якість друку після 8 використань, а якість чорнила залишалась незмінною упродовж 6 місяців. Окрім цього, розробники новинки підрахували собівартість друку, яка буде в 5 разів дешевшою за звичайний друк на струменевому принтері.

Друк на багаторазовому папері