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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Китайські вчені створили унікальний тип паперу

08:51, сьогодні 1045 Читать новость на русском
Новий тип паперу створили у Китаї
Новий тип паперу створили у Китаї

У Китаї вчені створили багаторазовий папір для друку, з якого можна стерти текст та зображення.

Про це повідомляє видання Nature Communications.

Відомо, що новий папір – це багатошаровий пласт полімерів, просочений хімічними речовинами. Чорнило для звичайного принтеру створили завдяки розведенню у воді солей металів.

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За словами дослідників, хімікати вступають в реакцію з розчином солей металів. Таким чином утворюються сім кольорів. Оптичні властивості розробники багаторазового паперу покращили завдяки додаванню флоурену.

Китайські науковці поділились результатами випробувань новинки. Так, багаторазовий папір почав втрачати якість друку після 8 використань, а якість чорнила залишалась незмінною упродовж 6 місяців. Окрім цього, розробники новинки підрахували собівартість друку, яка буде в 5 разів дешевшою за звичайний друк на струменевому принтері.

Друк на багаторазовому папері

Теги: LifeStyle Китай
Джерело: 24 Канал
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