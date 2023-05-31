Китайський пілот здійснив небезпечний маневр біля літака США: шокуюче відео з кабіни

У США заявили, що китайський винищувач виконав небезпечний маневр поруч з американським літаком. Сталося це над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі.

У Вашингтоні зазначили, що винищувач Пекіна здійснив "невиправдано агресивний маневр". Своїми діями китайський пілот наражав на небезпеку свого американського колегу.

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Через маневр виникла турбулентність

Про маневр розповіло військове командування США, відповідальне за Індо-Тихоокеанський регіон. У заяві зазначили, що стався цей інцидент минулого тижня. Тоді китайський літак J-16 здійснив маневр, після якого американському літаку RC-135 довелося пролетіти через турбулентність, яка виникла внаслідок цього.

Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і працювати – безпечно і відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право,

– йдеться в заяві.

У ролику, який виклали у мережу військові, можна побачити інцидент. На відео видно, як перед самим носом американського літака пронісся винищувач. Після цього кабіну RC-135 затрясло, адже виникла турбулентність.

Китайський пілот здійснив небезпечний маневр: дивіться відео

Китай звинувачує США

Цікаво, що речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенюй уникнув подробиць інциденту. Водночас він заявив, що впродовж тривалого часу США "часто розгортали літаки і кораблі для ведення ближньої розвідки на території Китаю, що становить серйозну небезпеку для національної безпеки Китаю".

Лю зазначив, що Китай закликає США припинити такого роду "небезпечні провокації". Крім того, наголосив на тому, щоб Вашингтон більше не "перекладав провину на" Пекін.

За його словами, Китай надалі вживатиме необхідних заходів, щоб рішуче захищати свої суверенітет і безпеку. Крім того, Пекін співпрацюватиме з країнами регіону, щоб твердо забезпечувати мир і стабільність у Південно-Китайському морі.

Зауважимо, що щось подібне у березні робила Росія. Вона пошкодила американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. Тоді російські пілоти також виконували небезпечні маневри, а також робили все для того, щоб він упав у воду.