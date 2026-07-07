Буданов розповів, чи може Китай змусити Росію припинити війну

Очільник Офісу Президента відповів на питання, хто може вплинути на рішення Путіна продовжувати війну. Також Кирило Буданов окремо прокоментував роль Китаю.

Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що сказав Буданов?

Глава ОП назвав сторони, які, на його думку, найбільше можуть натиснути на Москву.

Тільки скоординована робота, всіх разом. Це Україна, Сполучені Штати, перш за все. В другому плані – вже Європа,

– заявив Кирило Буданов.

Він вважає, що думка європейців для Росії не дуже важлива. Проте, очільник ОП зазначив, що від них насправді багато чого залежить.

Також Буданова запитали про можливий тиск Пекіна на Москву. Він відповів, що Китай є бенефіціаром війни. Пекін і так висловлює свою офіційну позицію.

Глава ОП вважає, що для України добре, що риторика така, яка є, бо Китай міг поводитися інакше. За його словами, було б гірше, якби у Пекіні зайняли відверто проросійську позицію. Буданов вважає, що це було б дуже серйозною проблемою з усіма наслідками.

Інші заяви Буданова

Кирило Буданов розповів, про що говорять росіяни, кажучи про так званий "Дух Анкориджа". Він додав, що для країни-агресорки "Дух Анкориджа" це завершення війни на умовах визнання повного суверенітету Росії над Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями та Криму.

Також очільник ОП оцінив потенційні загрози наступу з боку Білорусі. Буданов наголосив, що для Мінська напад на Київ не має сенсу.