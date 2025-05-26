Китайці, що воюють на боці Росії, можуть бути представниками спецслужб, – розвідка

Росія продовжує вести війну проти України. Деякі громадяни Китайської Народної Республіки підтримують російське вторгнення та воюють на боці росіян.

Не виключено, що вони можуть бути представниками спецслужб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка Укрінформу.

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Що кажуть у СЗР про китайців, які воюють проти України

За словами голови СЗР, у кожній країні спеціальні служби виконують певні завдання і не можна виключати, що китайці, які воюють на боці Москви, теж є їхніми представниками.

Іващенко пояснює, що таким чином вони можуть переймати досвід ведення сучасної війни. Він додає, що росіяни діляться з китайцями досвідом на рівні військового співробітництва, штабів та планування.

Зараз китайців теж запрошують на спільні російсько-білоруські навчання, які пройдуть на полігонах Білорусі та Росії. У ході цих військових заходів міжнародного співробітництва і відбувається обмін досвідом,

– розповідає Іващенко.

Він зауважує, що у Росії так само багато китайців, як і представників інших національностей, зокрема з Центральної Азії. За його словами, загалом на території країни-агресорки тимчасово перебувають близько 6 мільйонів іноземців.

Здебільшого це люди, які приїхали у пошуках роботи, а також студенти з азійських та африканських країн. Вони, як і кожен іноземець у Росії, через дрібні адміністративні порушення чи бажання заробити трохи грошей могли опинитися у російському війську.

Окрім цього, Іващенко заявив, що Китай допомагає Росії вести війну. Зокрема, він постачає Москві порох, спецхімію, верстати й обладнання на щонайменше 20 російських військових заводів.