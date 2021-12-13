Кива хоче скасувати акредитацію у Раді журналісту, який готує про нього розслідування

Ілля Кива хоче, аби журналіста Данила Мокрика позбавили акредитації при Верховній Раді. Відповідне звернення скандальний нардеп вже направив до парламентського Комітету з питань свободи слова.

Рішення Комітет розглядатиме у середу, 15 грудня. Мокрик отримав запрошення на це засідання. Журналіст Bihus.Info повідомив, що планує бути присутнім.

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Журналісту Кива інкримінує грубе "порушення журналістської етики та розповсюдження відверто неправдивої інформації".

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Журналісти з Bihus.Info опублікували розслідування. У ньому мовилося, що одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива тримає вдома "купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні".

Розслідувачі посилалися на власні джерела у правоохоронних органах.

Водночас згодом Денис Бігус наголосив, що матеріал його команди про обшуки в Іллі Киви не відповідає дійсності. Джерело надало журналістам хибну інформацію щодо Киви.

"Вперше за 8 років у нас лажа такого масштабу. Немає значення, що це на темі Киви, хоча іронічно все-таки. Але це другорядне", – заявив Бігус.

Журналіст вибачився перед глядачами та колегами, які поширили інформацію.

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